திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசலா? - திமுக எம்எல்ஏ கருத்தால் வலுக்கும் மோதல்

கோ. தளபதியின் பேச்சுக்கு, அதிகார திமிருடன் இருந்தால் தோழமை கட்சிகள் அமைதியாக இருக்கும் காலம் முடிந்துவிட்டது என காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ. தளபதி
திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ. தளபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
மதுரை: மதுரை வடக்கு தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ. தளபதியின் காங்கிரஸ் குறித்த பேச்சானது இரண்டு கட்சிகளிடையேயும் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் அனைத்துக் கட்சிகளும் கூட்டணி, தொகுதி பங்கீடு உள்ளிட்ட பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. இதனிடையே, திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ், இந்த முறை தனக்கு ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறது. இதனால் காங்கிரஸ் கூட்டணி மாறக்கூடும் என எதிர்க்கட்சிகள் பேசி வந்தன. ஆனால் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடரும் என்று கட்சி தலைமைகள் உறுதி செய்த நிலையில், அடுத்து தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், மதுரை மாநகர் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற வீர வணக்கநாள் பொதுக்கூட்டத்தில் மதுரை வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ கோ. தளபதியின் பேச்சு தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் பேசுகையில், “காங்கிரஸை சேர்ந்த மாணிக்கம் தாகூர், ஜோதிமணி ஆகியோர் எம்.பி.க்களாகி விட்டனர். ஆனால் இப்போது அதில் பங்கு வேண்டும்; இதில் பங்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். திமுக தலைமை இதனை புரிந்துகொண்டு காங்கிரஸுக்கு சீட் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படியே கொடுத்தாலும் அதற்கான வேலைகளை திமுக ஆட்களே பார்க்க வேண்டும்” என்று பேசியிருந்தார்.

மேலும், ஒரு தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் ஓட்டுதான் இருக்கிறது. பூத் கமிட்டி போடக்கூட காங்கிரஸ் கட்சியில் ஆள் இல்லை. திமுக இல்லாவிட்டால் 'இந்தியா' கூட்டணியே இல்லை. டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணி இருப்பதற்கே, ஸ்டாலின் மற்றும் மம்தா பானர்ஜி தான் காரணம் என்று ராகுல் காந்தியே பேசியிருந்தார்" என கோ. தளபதி தெரிவித்தார்.

இவருடைய பேச்சு காங்கிரஸ் கட்சியினரின் கோபத்தை தூண்டியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் காட்டமான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “இந்த முறை மதுரை வடக்கு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நிற்க வேண்டும் என்று தலைவர் கார்கேயிடம் கோரிக்கை வைப்பேன். தன்மானம் காக்க சிலருக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும். அதிகார திமிருடன் இருந்தால் தோழமை கட்சிகள் அமைதியாக இருக்கும் காலம் முடிந்துவிட்டது. Typo Error கட்சிகள் முடிந்து விட்டது” என பதிவிட்டுள்ளார்.

