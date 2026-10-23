உட்கட்சி பூசலால் தவெக நிர்வாகிகள் இடையே மோதல்; சமாதானப்படுத்திய அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து விலகிய பல நிர்வாகிகள் தவெகவில் இணைந்ததால் அவ்வப்போது உட்கட்சி பூசல்கள் நிலவி வருகிறது.
Published : October 23, 2026 at 6:41 PM IST
மயிலாடுதுறை: உட்கட்சி பூசல் காரணமாக தவெக நிர்வாகிகள் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் முன்னிலையில், மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக உணவுத்துறை அமைச்சரும், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சருமான வெங்கடரமணன் இன்று வருகை தந்தார்.
அதில் ஒரு நிகழ்வாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி கடற்கரை பகுதியில் புவீகாப்பு அறக்கட்டளை சேவை சங்கம் சார்பாக கடலோர பனை அரண் என்ற தலைப்பில் ஒரு கோடி பனை விதை நடவு பணி தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர் வெங்கடரமணன், மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும், தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்ட செயலாளர் கோபிநாத் உள்ளிட்ட தவெக நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து கடற்கரையில் பனை விதை நடுப்பணி நடைபெற்றது. அப்போது மாவட்ட செயலாளர் தரப்பை சேர்ந்த தரங்கம்பாடி பேருராட்சி நகர செயலாளர் சதீஷ்குமாருக்கும், திமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த மயிலாடுதுறை நகராட்சியின் 29-வது வார்டு உறுப்பினர் ரஜினி என்பவரின் ஆதரவாளர் அன்புராஜுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொண்டனர். இதைத்தொடர்ந்து அங்கு வந்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன் இருவரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தார். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அமைச்சர் முன் அடித்துக் கொண்ட தவெக நிர்வாகிகள் #tvk | #tvkmembers | #tharangambadi | #tvkfight | #tamilagavettrikazhagam | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/5T7aNSZmgU— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 23, 2026
தொடர்ந்து நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் வெங்கடரமனன், " இதுபோன்று நிர்வாகிகள் மோதலில் ஈடுபட்டால், முதலமைச்சருக்குதான் கெட்ட பெயர் ஏற்படும். எனவே அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.
தேர்தலுக்கு முன்பு வரை தவெக மாவட்ட செயலாளர் கோபிநாத் தலைமையில் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு வந்த தவெகவினர், சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து விலகிய பல நிர்வாகிகள் தவெகவில் இணைந்ததால் அவ்வப்போது உட்கட்சி பூசல்கள் நிலவி வருகிறது. கட்சி தலைமை தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தவெக தொண்டர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.