மகளிர் வெற்றிப் பயண திட்டம்; அரசு பேருந்துகளில் நிரம்பி வழியும் பெண் பயணிகள் கூட்டம்
தனியார் பேருந்துகள் இருந்தாலும், அதில் பயணிக்க ஆர்வம் காட்டாத பெண் தொழிலாளர்கள், அரசு பேருந்து முண்டியடித்தபடி ஏறிச் செல்கின்றனர்.
Published : October 6, 2026 at 2:47 PM IST
அரியலூர்: கட்டணமில்லா அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது.
வெற்றி பயணத் திட்டத்தை அண்மையில் முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார். வெற்றிப் பயணத் திட்டம் என்பது தமிழகத்தில் மகளிர், சிறுமியர் மற்றும் திருநங்கைகள் அரசு புறநகர் பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணிப்பதற்காக அக்டோபர் 2 ஆம் தேதியன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு விரிவாக்கத் திட்டமாகும்.
முந்தைய ஆட்சியில் பெண்களுக்கான கட்டணமில்லா பயணம் நகரப் பேருந்துகளில் மட்டுமே இருந்து வந்த நிலையில், அண்மையில் தொலைதூரப் பேருந்துகளிலும் வெற்றி பயணத் திட்டம் என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, இந்த சேவை நீட்டிக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், அரியலூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் அனைத்து பேருந்துகளிலும் பெண் பயணிகளின் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் வழக்கமான கூட்டத்தை விட அதிக அளவில் பெண் பயணிகள் அரசுப் பேருந்துகளை பயன்படுத்துகின்றனர்.
வெற்றிப் பயண திட்டம் - பேருந்தில் இடமில்லாமல் ஃபுட் போர்டு அடிக்கும் நடத்துநர்கள் #VetriPayanamThittam | #tvkgovernment | #ariyalur | #freebus | #freebusforwomen | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/QTJdQF1J9O— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 6, 2026
அது மட்டுமின்றி, விவசாய பணிகள் துவங்கியுள்ள நிலையில் அதிக அளவிலான பெண் விவசாயத் தொழிலாளர்கள், கட்டுமான தொழிலாளர்களும் வெற்றிப் பயணத்திட்ட பேருந்துகளில் பயணித்து வருகின்றனர். இது போன்ற சூழலில், இன்று அரியலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பெரம்பலூர் செல்லக் கூடிய அரசுப் பேருந்தில் கூட்டம் அலைமோதியது.
மேலும் கூட்டம் அதிகம் இருந்ததால், படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடியே பேருந்தினுள் ஏற முண்டியடித்த பெண் பயணிகளை, பெண் நடத்துநர் ஒருவர், படியில் நிற்பது ஆபத்து உள்ளே செல்லுங்கள் என்று பல முறை கூறியும், அவர்களால் உள்ளே செல்ல முடியவில்லை.
அதனால், ஒரு கட்டத்தில் எப்படியோ போராடி பெண் பயணிகளை பேருந்தினுள் அனுப்பிய நிலையில், இறுதியாக நடத்துநருக்கே இடமில்லாமல் அவர் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி சென்றுள்ளார்.
அருகே தனியார் பேருந்துகள் இருந்தாலும், அதில் பயணிக்க ஆர்வம் காட்டாத பெண் தொழிலாளர்கள், அரசு பேருந்து முண்டியடித்தபடி ஏறிச் செல்வதாகவும் கூறுகின்றனர். இது தொடர்பாக, “பெரம்பலூர் பகுதிக்கு காலை நேரத்தில் இரண்டு பஸ் கூடுதலாக விட சொல்லுங்க” என சக பெண் பயணிகளே புலம்பும் காட்சிகளையும், அரியலூர் பேருந்து நிலையத்தில் காண முடிகிறது.