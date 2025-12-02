ETV Bharat / state

கைக்குழந்தையுடன் நின்ற பெண்ணை அரசு பேருந்தில் ஏற்ற மறுத்த நடத்துனர் - நடந்தது என்ன?

சிவகங்கை மண்டல போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் பயணிகளை ஏற்ற மறுக்கும் நடத்துனர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மதுரை அரசு பேருந்து
மதுரை அரசு பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 9:46 PM IST

சிவகங்கை: காரைக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து, திருப்பத்தூர் செல்ல முயன்ற பெண் பயணியை பேருந்தில் ஏற்ற மறுத்த அரசுப் பேருந்து நடத்துனரின் செயல் கண்டனத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் முக்கிய போக்குவரத்து மையமாகத் திகழும் காரைக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களுக்கு நூற்றுக்கணக்கான அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், நேற்று திருப்பத்தூர் செல்வதற்காக காரைக்குடி பேருந்து நிலையத்திற்கு கைக்குழந்தையுடன் வந்த பெண் பயணி ஒருவர், மதுரை செல்லும் அரசுப் பேருந்தில் (வண்டி எண்:TN 63 N 1927) ஏற முயன்றுள்ளார்.

அப்போது பேருந்தின் கீழே நின்று கொண்டிருந்த நடத்துனர், அந்தப் பெண்ணை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளார். "முதலில் மதுரைக்குச் செல்லும் பயணிகள் ஏறட்டும், வண்டி கிளம்புவதற்கு ஐந்து நிமிடத்திற்கு முன்பு இடம் இருந்தால் நீங்கள் ஏறிக் கொள்ளலாம்" என்று கறாராக கூறியுள்ளார்.

நடத்துனரின் இந்தப் பதிலால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்தப் பெண் பயணி, "நான் கைக்குழந்தையுடன் வந்துள்ளேன், நீண்ட நேரம் காத்திருக்க முடியாது. மேலும் நான் இலவசமாகப் பயணம் செய்யக் கேட்கவில்லை, உரிய கட்டணம் செலுத்தியே பயணிக்கிறேன்" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இருப்பினும், நடத்துனர் அவருக்கு முறையான பதில் அளிக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

​அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த பேருந்து பரிசோதகர் (Checking Inspector), சத்தத்தைக் கேட்டு உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்துள்ளார். உடனடியாக பேருந்து பரிசோதகர் அந்தப் பெண் பயணியை பேருந்தில் ஏறுமாறு அறிவுறுத்தி நிலைமையை சமாளித்தார். இருப்பினும், பொது இடத்தில் நடத்தப்பட்ட விதத்தாலும், நடத்துனரின் அலட்சியப் போக்காலும் அந்தப் பெண் பயணி கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானதாக தெரிகிறது.

கைக்குழந்தையுடன் நின்ற பெண்ணை அரசு பேருந்தில் ஏற்ற மறுத்த நடத்துனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாதிக்கப்பட்ட பெண் பயணி, தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக வெளியிட்ட வீடியோ மற்றும் ஆடியோ பதிவுகள் தற்போது இணையத்தில் பரவி வருகிறது. அதில் அவர், அரசுப் பேருந்துகளில் நடுத்தரத் தூர பயணிகளை நடத்துனர்கள் எவ்வாறு புறக்கணிக்கிறார்கள் என்பதை வேதனையுடன் பதிவு செய்துள்ளார்.

இதேபோல் மதுரையிலிருந்து திருப்பத்தூர் மார்க்கமாகச் செல்லும் பேருந்துகளில், திருப்பத்தூர் பயணிகளை ஏற்ற மறுப்பது வாடிக்கையாகி விட்டதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். ​குறிப்பாக தஞ்சாவூர், அறந்தாங்கி, பட்டுக்கோட்டை மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வரும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள், மதுரைக்குச் செல்ல வேண்டுமென்றால் திருப்பத்தூர் பேருந்து நிலையத்திற்குள் வந்து தான் செல்ல வேண்டும்.

அவ்வாறு இருக்கையில், பேருந்துகளில் இருக்கைகள் காலியாக இருந்தும், "நாங்கள் மதுரை பயணிகளை மட்டும் தான் ஏற்றுவோம், திருப்பத்தூர் பயணிகளை ஏற்ற மாட்டோம்" என்று நடத்துனர்கள் கூறுவதால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாவதாக கூறுகின்றனர்.

நீண்ட தூரப் பேருந்துகள் உள்ளூர் பயணிகளைப் புறக்கணிப்பதால், வயதானவர்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் பயணிப்பவர்கள் மணிக்கணக்கில் பேருந்து நிலையங்களில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. எனவே, சிவகங்கை மண்டலப் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் இதில் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும். பயணிகளை ஏற்ற மறுக்கும் நடத்துனர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், இதற்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வைக் காண வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும், பொதுமக்களும் ஒருமித்த குரலில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

