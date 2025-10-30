ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் 3 மாவட்டங்களில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கான முன்னோட்டம்!

அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு மிக துல்லியமிக்க செயல்திறனுடன் தயாராவதை உறுதி செய்ய இந்த முன்னோட்டப் பயிற்சி உதவும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 30, 2025

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கிருஷ்ணகிரி, திருவள்ளூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்கான முன்னோட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.

நாட்டில் 2027-ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரி பகுதிகளில் கணக்கெடுப்புக்கான முன்னோட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் 3 இடங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்செட்டி தாலுகா, திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆர் கே பேட்டை தாலுகாவின் ஒரு பகுதி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மாங்காடு நகராட்சி ஆகிய இடங்களில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கான முன்னோட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த பணிகள் சுமூகமாக நடைபெறுவதற்கு தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகம், தொழில் முறை வழிகாட்டுதல், பயிற்சி மற்றும் மேற்பார்வை உள்ளிட்டவற்றை மாநில அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தும். மாநில அரசின் கல்வி, வருவாய், சுகாதாரம், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் போன்ற பல்வேறு துறை அலுவலர்கள் களப்பணிக்காக கணக்கெடுப்பாளர்களாகவும், மேற்பார்வையாளர்களாகயும் செயல்படுவார்கள். இதற்காக அவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

இந்த முன்னோட்டம் 2027-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு வெற்றிகரமாக அமைய வழிவகுக்கும். நாடு முழுவதும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு மிக துல்லியமிக்க செயல்திறனுடன் தயாராவதை உறுதி செய்ய இந்த முன்னோட்டப் பயிற்சி உதவும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்போது தொடங்கும்?

2027 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டமான, வீடுகள் கணக்கெடுப்பிற்கான முன்னோட்டம் 10-11-2025 முதல் 30-11-2025 வரை நடைபெறும். அத்துடன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்வதற்கான முன்னோட்டம் 1-11-2025 முதல் 7-11-2025 வரை நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு முன்னோட்டம் என்றால் என்ன?

2027 ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கான ஆயத்த முயற்சி இதுவாகும். இது தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புத் திட்டத்தில் முறையான ஒருங்கிணைப்பைக் குறிக்கிறது. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு முன்னோட்டம் என்பது வெறும் தரவுப் பயிற்சி மட்டுமல்ல, ஒரு அமைப்பு ஒத்திகை, கணக்கெடுப்பாளர் பயிற்சி முதல் டிஜிட்டல் அறிக்கை தாக்கல் வரை அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு முன்னோட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

இதன் கள நடைமுறைகள், டிஜிட்டல் கருவிகள் மற்றும் கணக்கெடுப்பு அமைப்புகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு கண்டறியும் பயிற்சியாக செயல்படுகிறது. இது உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய பதிவாளர் ஜெனரல் அலுவலகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மையப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் தளமான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு (CMMS) மூலம் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு எளிதாக்கப்படுகிறது.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027

இந்தியாவின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று தொடங்கி மார்ச் 1, 2027 அன்று முடிவடையும். மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டு கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்படும்.

கட்டம் 1: வீடுகளின் கணக்கெடுப்பு (ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் 5–6 மாதங்கள்)

கட்டம் 2: மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு (பிப்ரவரி 2027 - மார்ச் 1, 2027 க்குள் நிறைவடையும்)

இது இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பாகும். இது மொபைல் செயலிகள் மற்றும் ஆன்லைன் தளங்களைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் வடிவத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

