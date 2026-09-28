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தட்டச்சு தேர்வுகளை இயந்திரத்திலேயே நடத்த வேண்டும் - தட்டச்சுப்பொறி பழுது நீக்குவோர் சங்கத்தினர் உண்ணாவிரதம்

தட்டச்சுத் தேர்வுகளை படிப்படியாக கணினி முறைக்கு மாற்றும் வகையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணை 187-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு தட்டச்சுப் பொறி பழுது நீக்குவோர் நலச் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

தட்டச்சுப்பொறி பழுது நீக்குவோர் நலச்சங்கம் உண்ணாவிரதம்
தட்டச்சுப்பொறி பழுது நீக்குவோர் நலச்சங்கம் உண்ணாவிரதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 9:29 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் அனைத்து தட்டசு தேர்வுகளையும் வழக்கம்போல் தட்டச்சு இயந்திரங்களிலேயே நடத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு தட்டச்சுப் பொறி பழுது நீக்குவோர் நலச் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

முந்தைய அரசின் ஆட்சிக் காலத்தில், தட்டச்சு துறையில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வரும் விதமாக, பாரம்பரிய தட்டச்சுப் பொறிகளுக்கு பதிலாக, தட்டச்சுத் தேர்வுகளை படிப்படியாக கணினி முறைக்கு மாற்றும் வகையில் அரசாணை 187 பிறப்பிக்கப்பட்டது. மேலும், தட்டச்சு பயிற்சியில் புதிய எழுத்து முறையான 'தமிழ் 99'-ஐ சேர்க்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

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தமிழக அரசின் இந்த அரசாணைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழ்நாடு தட்டச்சுப்பொறி பழுது நீக்குவோர் நல சங்கம் சார்பில் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் உண்ணாவிரதம் போராட்டம் நடைபெற்றது.

சங்கத்தினர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், தமிழக அரசின் அரசாணையால், தமிழகத்தில் சுமார் 5,000 தட்டச்சு பயிற்சி நிறுவனங்கள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அரசாணை 187-யை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர், அரசாணைக்கு எதிராக பதாகைகளை ஏந்தி கோஷங்களை எழுப்பினர்.

போராட்டத்தை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு தட்டச்சுப்பொறி பழுது நீக்குவோர் நல சங்கத்தின் மாநில தலைவர் நாகராஜ், செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தட்டச்சு தேர்வுகள் மற்றும் அரசுப் பணி தேர்வுகள் படிப்படியாக கணினி மயமாக்கப்பட்டு வருவதன் காரணமாக பாரம்பரிய தட்டச்சு பொறிகளின் பயன்பாடு குறைந்து வருகிறது. இதனால் தங்களை நம்பி உள்ள பழுது நீக்குவோர்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட அரசாணையின்படி, தட்டச்சு தேர்வுகளை இனி கணினி முறையில் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

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எனவே, எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கச் செய்யும் அரசாணை எண் 187-ஐ முழுமையாக தமிழ்நாடு ரத்து செய்ய வேண்டும். தட்டச்சு தேர்வுகளை வழக்கம்போல தட்டச்சு இயந்திரத்திலேயே நடத்த வேண்டும்; தட்டச்சு பணிகள் மற்றும் அரசு துறைகளில் தட்டச்சு பொறிகளின் பயன்பாட்டை தொடர்ந்து தக்க வைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். தட்டச்சு பயிற்சியில் புதிய எழுத்து முறையான 'தமிழ் 99'-ஐ நடைமுறைப்படுத்துவது ஏற்புடையது அல்ல" என்று தெரிவித்தார்.

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