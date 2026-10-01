ஒடிசாவில் இறந்த சென்னை மாணவரின் உடல் மறுபிரேதப் பரிசோதனை - காவல்துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மாணவரின் உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு ரத்த மாதிரிகள் சேகரிப்பட்டு சென்னை மைலாப்பூர் மண்டல தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வு மையத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 1, 2026 at 10:26 PM IST
சென்னை: சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவரின் உடலை மறுபிரேதப் பரிசோதனை செய்யக் கோரிய வழக்கில் தடயவியல் சோதனைகளை முடித்து அறிக்கை அளிக்க காவல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஒடிசா மாநிலம், ரூர்கேலா என்ஐடியில் பி.டெக் படித்து வந்த சென்னை பெரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, சென்னையில் உள்ள பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவனின் பெற்றோர் ஒடிசா செல்வதற்குள்ளாகவே கார்த்திகேயனின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அந்த உடல் கார்த்திகேயனின் சொந்த ஊரான ஈரோட்டில் உள்ள மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், ஒடிசா மருத்துவமனை கொடுத்த பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி, அவரது தந்தை செந்தில் கோபாலகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
அவரது மனுவில், "பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் 19 வயது மூன்று மாதங்கள் ஆன மகனின் வயது 18 என தவறாகப் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தனது மகனின் கடவாய் பற்கள் அகற்றப்பட்டிருந்த நிலையில் 32 பற்கள் இருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நெற்றியில் சிறு வயதில் ஏற்பட்டிருந்த தழும்பு குறித்து குறிப்பிடாதது போன்ற முரண்பாடுகள் இருப்பதால், புதைக்கப்பட்ட சடலத்தை தோண்டி எடுத்து, மீண்டும் பிரேதப் பரிசோதனை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், மாணவன் கார்த்தியேனின் உடலைத் தோண்டி எடுத்து மறுபிரேதப் பரிசோதனை செய்ய ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று (அக்.01) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு ரத்த மாதிரிகள் சேகரிப்பட்டுள்ளது. ரத்த மாதிரிகள், சென்னை மைலாப்பூரில் உள்ள மண்டல தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வு மையத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. முழுமையான பரிசோதனைகள் முடிந்து முடிவுகளை பெற அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து, தடயவியல் சோதனைகளை முடித்து அறிக்கை அளிக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தார்.