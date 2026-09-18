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புறம்போக்கு நிலத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு நிபந்தனையுடன் மின் இணைப்பு - அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் என்ன?

இது தொடர்பான அரசாணையை எரிசக்தி துறை முதன்மைச் செயலாளர் அனில் மேஷ்ராம் வெளியிட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 7:59 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆட்சேபனை இல்லாத புறம்போக்கு நிலங்களில், 250 சதுர அடியில் வீடு கட்டியவர்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கு தடையில்லா சான்றிதழ் பெறத் தேவையில்லை என எரிசக்தித்துறை அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பட்டா இல்லாத இடங்களில் குடியிருந்து வருபவர்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்குவதில் பல்வேறு நிபந்தனைகள் உள்ளன. குறிப்பாக மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டால் யாரும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்க மாட்டார்கள் என்பதற்கான வருவாய்த்துறையின் தடையின்மை சான்றிதழ் பெற்று சமர்ப்பிக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும்.

தடையில்லா சான்று தேவையில்லை

இந்நிலையில் எரிசக்தி துறை முதன்மைச் செயலாளர் அனில் மேஷ்ராம் செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி அரசாணை ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், “புறம்போக்கு நிலங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளுக்கு அரசு அதிகாரிகளிடம் இருந்து தடையில்லா சான்று பெறாமலேயே மின் இணைப்பு வழங்குவது குறித்து பொதுமக்களிடம் இருந்து ஏராளமான கோரிக்கைகள் வந்தன.

இதனை ஏற்று, எரிசக்தி வளங்கள் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி ஆய்வு மேற்கொண்டார். அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில், புறம்போக்கு நிலங்களில் 250 சதுர அடிக்குள் கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளுக்கு மட்டும் தடையில்லா சான்று இன்றி வீட்டு உபயோக மின் இணைப்பு வழங்க வாரிய தலைவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

யாருக்கெல்லாம் மின் இணைப்பு இல்லை

ஆனால், தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் நிலம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள வருவாய் பதிவேடுகளின்படி, நீர்நிலை புறம்போக்கு, மேய்க்கால், மந்தைவெளி மற்றும் மேய்ச்சல் தரை புறம்போக்கு நிலங்களில் கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட மாட்டாது.

பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி என அறிவிக்கப்படாவிட்டாலும் வனத்துறைக்கு சொந்தமான நிலங்கள் மற்றும் வன புறம்போக்கு நிலங்கள், மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான ராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள், ரயில்வே நிலங்கள், அனைத்து மத நிறுவனங்களின் பெயரில் உள்ள பட்டா நிலங்கள் மற்றும் கோயில் புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படாது.

குறைந்த அழுத்த மின் கட்டணம் ஐஏ(3) - புறம்போக்கு என்ற தனி பிரிவின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டு, தற்போதுள்ள வீட்டு உபயோக மின் கட்டணத்தின் அடிப்படையிலேயே வசூலிக்கப்படும். இதற்காக தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தின் குறைந்த அழுத்த மின் கட்டண மென்பொருளில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும்.

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மேலும் விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'படிவம் 1'-ஐ பயன்படுத்தி ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 'படிவம் 6' இழப்பீட்டு பத்திரம் வழங்குவதோடு, வழக்கமான பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையை விட இரு மடங்கு தொகையை செலுத்த வேண்டும். மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கான அனைத்து கட்டணங்களும் தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி விண்ணப்பதாரரிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும்.

மின் இணைப்பிற்கான விதிமுறைகள்

விண்ணப்பதாரர்கள் நீதித்துறை சாராத முத்திரைத்தாளில் ஒரு உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டும். அதில், அரசுக்கு நிலம் தேவைப்படும்போதோ அல்லது எதிர்காலத்தில் ஏதாவது பிரச்சினை ஏற்படும்போதோ, எந்த நேரத்திலும் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். நிலத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவோம் என்றும் தெரிந்தே விண்ணப்பிப்பதாக கூற வேண்டும்.

இந்த மின் இணைப்பு பெறுவதன் மூலம், நிலத்தின் மீது எந்தவிதமான நிரந்தர உரிமையோ அல்லது முழு உரிமையோ கேட்க முடியாது. குடியிருக்கும் வீடு தடை செய்யப்பட்ட நீர்நிலை, மேய்க்கால், மந்தைவெளி உள்ளிட்ட புறம்போக்கு நிலங்களில் இல்லை என்றும் அந்த உறுதிமொழிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட வேண்டும்” உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த அரசாணையின் அடிப்படையில் மின்சார இணைப்பு வழங்கும்போது அதிகளவில் மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

GOVERNMENT OWNED LANDS
CONDITIONAL ELECTRICITY
புறம்போக்கு நிலங்கள்
நிபந்தனை மின் இணைப்பு
EB CONNECTION TO PURAMBOKKU LAND

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