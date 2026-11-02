முதலமைச்சர் விஜய் பேசுவது போல் ஏஐ வீடியோ வெளியிட்ட இருவருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்பான ஏஐ வீடியோக்கள் சமூக வலைதளத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.
Published : November 2, 2026 at 6:09 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய், நான் தான் இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் என பேசுவது போன்ற ஏஐ வீடியோ வெளியிட்ட வடமாநிலத்தை சேர்ந்த இருவருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது.
உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த ராஜிலால் மற்றும் சிவ் சந்திரா ஆகியோர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், இந்தியில் பேசுவது போன்ற ஏஐ வீடியோக்களை உருவாக்கி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டனர். அதில் இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் நான் தான் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பேசுவது போல இடம்பெற்றிருந்தது.
இந்த வீடியோ முதலமைச்சர் விஜய்யின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாலும், மக்களிடையே தவறான தகவலை பரப்பியதாகவும் இருவரையும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் வைத்து தமிழ்நாடு காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர் சென்னை அழைத்து வரப்பட்ட அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில், இருவரும் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த வழக்கு நீதிபதி என். ரமேஷ் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அதிகமான லைக்ஸ் பெறுவதற்காக இதுபோன்ற ஏஐ வீடியோக்களை உருவாக்கி வெளியிட்டுள்ளனர். இது தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் புகழுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துவதாக இருப்பதால் இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்க கூடாது எனத் தெரிவித்தார்.
இதன் பின்னர், மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது என்றும், தற்போது அது தொடர்பாக எந்த வீடியோக்களும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
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இதையடுத்து, இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ரமேஷ், இருவரும் காவல் நிலையத்தில் தினமும் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும், இருநபர் உத்திரவாதம் அளிக்க வேண்டும் ஆகிய நிபந்தனையின் அடிப்படையில் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
இதே போன்று, ஆல் இந்தியா ஹெல்ப் விஜய் தளபதி மற்றும் ஆல் இந்தியா ஹெல்ப் என இரண்டு முகநூல் கணக்குகளை உருவாக்கி, முதலமைச்சர் விஐய் பேசுவது போல வீடியோக்களை வெளியிட்டு, 16 ஆயிரம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக ராஜஸ்தானை சேர்ந்த சயாபு கான் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் ஜாமீன் கோரிய வழக்கில், இது போன்று வீடியோ வெளியிடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்த நீதிமன்றம், கடந்த வாரம் அவருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.