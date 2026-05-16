தேர்தலின்போது திமுகவினரை தாக்கியதாக வழக்கு - தவெகவினர் 8 பேருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன்

வழக்கில் தொடர்புடைய எட்டுபேரும் 4 வாரங்கள் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 16, 2026 at 6:31 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, திமுகவினரை தாக்கியதாக பதிவுசெய்யப்பட்ட வழக்கில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த 8 பேருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அப்போது திருவல்லிக்கேணி - சேப்பாக்கம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ராயப்பேட்டையில் வாக்காளர் சரிபார்ப்பு பணியில் திமுகவினர் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவர்களிடம் தகராறு செய்து, அவர்களைத் தாக்கியதாக தவெகவை சேர்ந்த ரதி, பாஸ்கர் உள்ளிட்ட 8 பேருக்கு எதிராக ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில், சென்னை மாநகராட்சியின் திமுக பெண் கவுன்சிலரின் மகன் கே.வி.மோகன் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர். அந்த வழக்கில் தங்களை காவல் துறை கைது செய்யக்கூடும் என கருதிய ரதி, பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் தங்களுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனு நீதிபதி பி.தனபால் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர்கள் ஏற்கெனவே திமுகவினருக்கு எதிராக ஐஸ் அவுஸ் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். அதற்கு எதிராக, திமுகவினர் தற்போது பொய்யான புகாரை அளித்துள்ளனர். மனுதாரர்களுக்கு எதிராக வழக்குகள் ஏதும் நிலுவையில் இல்லை என்பதால், அவர்களுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என வாதிட்டார்.

ஆனால், மனுதாரர்களுக்கு எதிரான வழக்கில் புலன் விசாரணை நடைபெறுவருவதால் அவர்களுக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எஸ்.பாலாஜி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, மனுதாரர்கள் புகார் அளித்ததால் அவர்களுக்கு எதிராக இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்ற தேர்தல் பணி தொடர்பாக இரு தரப்பினருக்கும் இடையே இந்த பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது. மனுதாரர்களுக்கு எதிராக வேறு வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை. எனவே மனுதாரர்களுக்கு நிபந்தனை முன் ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது" என்று அறிவித்தார்.

மேலும் மனுதாரர்கள், சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான சொந்த ஜாமீனும், அதே தொகைக்கான இரு நபர் ஜாமீன் தொகையும் செலுத்த வேண்டும். 4 வாரங்கள் ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும். நீதிமன்றத்தின் அனுமதி இன்றி நாட்டை விட்டு வெளியேற கூடாது என்றும் நீதிபதி நிபந்தனை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

