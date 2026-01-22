கொலை முயற்சி வழக்கு; பாமக எம்எல்ஏ அருள் உள்ளிட்ட 14 பேருக்கு நிபந்தனை முன் ஜாமீன்!

ETV Bharat / state

அன்புமணி தரப்பினர் அளித்த புகாரில் எம்.எல்.ஏ அருள் மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்கள் மீது 3 வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

சென்னை: கொலை முயற்சி வழக்கில் பா.ம.க எம்.எல்.ஏ அருள் உள்ளிட்ட 14 பேருக்கு நிபந்தனை முன் ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரின் மகன் அன்புமணி இடையே நீண்ட நாட்களாக அதிகார மோதல் இருந்து வருகிறது. பாமகவின் தலைவர் பதவிக்கு இருவரும் உரிமைக் கோரி வருவதால் இரு தரப்பாக கட்சி பிளவுபட்டுள்ளது.

இதனால் ராமதாஸ் - அன்புமணி என இரு தரப்பு ஆதரவாளர்கள் இடையே கருத்து மோதலும் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 4 ஆம் தேதி சேலம் மேற்கு தொகுதி பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீது அன்புமணி ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும், அருள் தரப்பினர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக சேலம் ஏத்தாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் மொத்தம் 5 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் தரப்பில் அளித்த புகாரில் அன்புமணி தரப்பினர் மீது இரண்டு வழக்குகளும், அன்புமணி தரப்பினர் அளித்த புகாரில் எம்.எல்.ஏ அருள் மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்கள் மீது 3 வழக்குகளும் பதிவாகி உள்ளன. இந்நிலையில் அருள் உள்ளிட்ட 14 பேர் முன் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வழக்கின் புலன் விசாரணை முடிவடைந்து விட்டதாகவும், காயம் அடைந்த நபர்கள் கடந்த நவம்பர் மாதமே மருத்துவமனையில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பி விட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் உள்ளிட்ட 14 பேருக்கு நிபந்தனை முன் ஜாமீன் வழங்கினார். இதற்காக ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கான ஒரு நபர் ஜாமீன் உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும். காவல் துறை விசாரணைக்கு அழைக்கும் போது நேரில் ஆஜராக வேண்டும். சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடாது ஆகிய நிபந்தனைகளை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

