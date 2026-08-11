கரூர் சம்பவம் குறித்து அவதூறு பேச்சு; நக்கீரன் கோபாலுக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கிய நீதிமன்றம்
மறு உத்தரவு வரும் வரை சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் தினமும் காலை 10 மணிக்கு ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என நீதிமன்றம் நிபந்தனை விதித்துள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 10:59 PM IST
கரூர்: கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடர்பாக அவதூறு வீடியோ வெளியிட்டதாக கூறி பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் நக்கீரன் கோபாலுக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27ம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். சுமார் 110 பேர் காயமடைந்தனர். இது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் "எங்கள் தேசம்" என்ற யூடியூப் சேனலில் 41 பேரின் உயிரிழப்பு குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேட்டியளித்தாகவும், மேலும், இந்த கொடூர சம்பவத்தை முதலமைச்சர் விஜய் ஜனநாயகன் படத்தில் பயன்படுத்த முயற்சித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுதவிர முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியும், கரூர் சம்பவத்தின்போது அவர் ஓடிவிட்டார் என்று கூறியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
நக்கீரன் கோபாலின் இந்த கருத்து மக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாகக் கூறி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆலந்தூரை சேர்ந்த நந்தகுமார், சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசிடம் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், நக்கீரன் கோபால் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நக்கீரன் கோபால் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவானது இன்று (ஆகஸ்டு 11) முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்யா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பி.டி பெருமாள், "நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருப்பதால் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "11 ஆவது நடுவர் நீதிமன்றத்தில் 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான உத்தரவாதமும், அதே தொகைக்கான இருநபர் உத்தரவாதமும் வழங்கி 15 நாட்களுக்குள் முன்ஜாமீன் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மறு உத்தரவு வரும் வரை சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் தினமும் காலை 10 மணிக்கு ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும். சாட்சிகளை கலைக்க கூடாது. விசாரணையின்போது தலைமறைவாக கூடாது" என நிபந்தனை விதித்தார்.