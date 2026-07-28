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குதிரை பேர வழக்கில் மேலும் இருவருக்கு ஜாமீன் - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

மறு உத்தரவு வரும் வரை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் தினமும் காலை, மாலை என இருவேளையும் ஆஜராக வேண்டுமென்று என்ற நிபந்தனையுடன் ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 7:56 PM IST

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சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இருவருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க 35 கோடி ரூபாய் சன்மானம் தருவதாக தன்னிடம் சிலர் பேரம் பேசியதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜா சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர், இந்த வழக்கு தொடர்பாக இதிவரை 14 பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட 14 பேரில் திருப்பூரை சேர்ந்த கார்த்திக் மற்றும் கரூரை சேர்ந்த ரமேஷ் தங்கவேலன் ஆகிய இருவரும் தங்களுக்கு ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன், மறு உத்தரவு வரும் வரை திருவல்லிக்கேணி காவல்நிலையத்தில் தினமும் காலை, மாலை என இருவேளை ஆஜராக வேண்டுமென்று என்ற நிபந்தனையுடன் இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென கடந்த 5ஆம் தேதி திருவல்லிக்கேணி போலீசார் சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது தம்பி அசோக்கிற்கு போலீசார் சம்மன் அளித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தங்களை கைது செய்ய தடைக்கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் இருவரும் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அவர்கள் இருவருக்கும் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி கடந்த 8-ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

காலை மாலை இரண்டு வேளையிலும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டுமெனவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து கடந்த மூன்று நாட்களாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் இருவரும் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார்கள்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக அவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனிடையே போலீசார் விசாரணை நிறைவு பெற்ற பிறகு வழக்கு தொடர்பாக தான் விளக்கமளிப்பதாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட்ட பிறகு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

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