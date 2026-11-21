ஓய்வூதிய பலன்கள் நிறுத்தப்பட்டதற்கு கண்டனம்: ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம்
"தர ஊதியம் நிறுத்தம் காரணமாக, ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது ரூ.30 லட்சம் வரை இழப்பு ஏற்படுகிறது" என்று ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 21, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர்களின் தர ஊதியம் நிறுத்தம் உள்ளிட்ட ஓய்வூதிய பலன்கள் நிறுத்தப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை ராஜரத்தினம் மைதானம் முன்பு நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மூத்த ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
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இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற பள்ளி, கல்லூரி ஆசிரியர் நலச் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் செல்லபாண்டியன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கடந்த 1988-ஆம் ஆண்டு முதல் தர ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. அதை, பள்ளிக்கல்வித் துறை 2023ஆம் ஆண்டு கடிதம் வெளியிட்டு ரத்து செய்துள்ளது. இதனால், ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய மூத்த ஆசிரியர்கள் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை இழக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இதன் காரணமாக, ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது கிடைக்க வேண்டிய பணிக்கொடை மற்றும் இதர ஓய்வூதியப் பலன்களில் 20 லட்ச ரூபாய் முதல் 30 லட்ச ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால், சுமார் 4,500 ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தப் பாதிப்பைத் தடுக்கும் வகையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வை அணுகி உத்தரவைப் பெற்றோம். இருப்பினும், ஏழு மாதங்களுக்குப் பிறகு தமிழக அரசு சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஆசிரியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பலன்கள் கிடைப்பது தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகின்றன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் 20 லட்ச ரூபாய் முதல் 30 லட்ச ரூபாய் வரை இழக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. ஆசிரியர்களின் முந்தைய ஊதிய வரலாற்றை கருத்தில் கொள்ளாமல் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டு வந்த தர ஊதியத்தை மீண்டும் வழங்க வேண்டும். அத்துடன் ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் எவ்வித இன்னல்களும் இன்றி தங்களுக்குரிய ஓய்வூதியம் மற்றும் இதர பணப் பலன்களைப் பெறுவதற்குத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்துள்ள மேல்முறையீட்டு மனுக்களை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் எனப் போராட்டக் குழு சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.