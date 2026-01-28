நகராட்சி நிர்வாகத் துறை ஊழல் புகார்கள் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? நீதிபதிகள் கேள்வி
அமலாக்கத் துறை கடிதத்தின் அடிப்படையில் டிஜிபி நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு காவல் துறை செயல்படவில்லை என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : January 28, 2026 at 6:57 PM IST
சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் ஊழல் நடைபெற்றதாக ஆதாரத்துடன் அமலாக்கத் துறை புகார் அளித்தும் காவல் துறை ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் உதவிப் பொறியாளர்கள், இளநிலை பொறியாளர்கள், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட 2,538 பணியிடங்களை நியமனம் செய்ய 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக பெறப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி வழக்குப்பதிவு செய்ய டிஜிபிக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
அமலாக்கத்துறை கடிதத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்ய தமிழக டிஜிபி-க்கு உத்தரவிடக் கோரி, மதுரையைச் சேர்ந்த ஆதிநாராயணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இதே போல, நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் ஒப்பந்தங்கள் ஒதுக்கீடு செய்ததில் ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாக அமலாக்கத் துறை தமிழக டிஜிபிக்குக் அனுப்பிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்யுமாறு அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்குகள் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதத்தை டிஜிபி அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தார். அந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் விரிவான விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, குற்ற முகாந்திரம் உள்ளதா? என முதற்கட்ட விசாரணை நடந்து வருகிறது.
விசாரணையை முடிக்க குறைந்தது 180 நாட்கள் அவகாசம் உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் நேரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய வாய்ப்பில்லை. மனுதாரர் ஆதிநாராயணனுக்கு எதிராக 25 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அதில் 6 வழக்குகள் கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்குகள். மற்றொரு, வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ள எம்.பி இன்பதுரை அரசியல்வாதி" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது நீதிபதிகள், "ஏன் அரசியல்வாதிகள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரக்கூடாதா? மக்கள் பிரதிநிதிகள் கூட பல பொதுநல வழக்குகள் தாக்கல் செய்துள்ளனர்" என தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து அமலாக்க துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சோதனையின் அடிப்படையில் உரிய ஆதாரங்கள் டிஜிபிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால், ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தாமல் நேரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்யலாம். மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தி கடிதம் அனுப்பிய நிலையில், நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகினோம்" என்றார்.
டிஜிபி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விக்ரம் கபூர் சவுத்ரி, "இந்த மனுவை தாக்கல் செய்ய மனுதாரர்களுக்கு அடிப்படை உரிமை இல்லை. முறைகேடு தொடர்பாக ஏற்கனவே 11 புகார்கள் பெறப்பட்டன. அதை விசாரித்து வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது. தற்போது, சோதனையில் ஆதாரங்கள் கிடைத்திருப்பதாக அமலாக்க துறை கூறுவதை ஏற்று விசாரணை நடத்த முடியாது" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள், "காவல்துறை நேர்மையாக விசாரணை செய்திருந்தால், அமலாக்கத் துறையின் சோதனையின் போது ஆவணங்கள் எப்படி கைப்பற்றப்பட்டன? சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமோ? அதை செய்யுங்கள். அமலாக்கத் துறை கடிதத்தின் அடிப்படையில் டிஜிபி நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு காவல் துறை செயல்படவில்லை" என தெரிவித்து, தமிழக அரசு, டி.ஜி.பி, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை பிப்ரவரி 4 ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.