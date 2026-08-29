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பரந்தூருக்கு மாற்றாக ஓசூர்? - புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதை கர்நாடகா எதிர்க்குமா?

ஓசூரில் விமானம் நிலையம் அமைப்பதற்கு பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலைய நிறுவனத்துடன் மத்திய அரசு செய்து கொண்டுள்ள ஒப்பந்தம் தடையாக உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 7:01 PM IST

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By- எஸ்.சிவக்குமார்
ஒரு நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு நெடுஞ்சாலை, விமான நிலையம், துறைமுகம் போன்ற போக்குவரத்து வசதிகளும், தடையற்ற மின்சாரம், இணையதளம் போன்ற தொழில்நுட்ப வசதிகளும் முக்கியமானவை.

இந்த சூழலில், நேற்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில், அதிமுக ஒசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, ஓசூர் விமான நிலையத் திட்டம் பற்றி பேசினார்.

அவர் பேசும்போது, "ஓசூர் நகர மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்காக ஏற்கெனவே ஓசூர் விவசாயிகள் தங்கள் விவசாய நிலங்களை அரசுக்கு வழங்கி உள்ள நிலையில், மீதமுள்ள விவசாய நிலங்களை ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைக்க அரசு கேட்கிறது. ஓசூரில் ஏற்கெனவே தனியார் விமான நிலையத்திற்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ளதால் அதையே பயன்படுத்தி, ஓசூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு முன்வரக்கூடாது" என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.

மேலும் பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரத்தில் விவசாயிகளின் குரலை கேட்டது போல ஓசூர் விவசாயிகளின் குரலையும் தமிழ்நாடு அரசு கேட்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்தார்.

அதற்குப் பதில் அளித்து பேசிய வருவாய்த் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "எந்த திட்டத்தை கொண்டுவர வேண்டும் என்றாலும் விவசாய நிலத்தைத்தான் எடுக்க வேண்டும். வேறு வழி கிடையாது. அதே நேரத்தில் பொருளாதாரம் வளர்வதற்கு, ஓசூரில் விமான நிலையம் வரும்பொழுது, ஓசூரில் பெரிய வளர்ச்சி ஏற்படும்; திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். ஆகவேதான் விவசாய நிலங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்த கருத்து, சமூக வலைத்தளத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

பரந்தூரில் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் என்று கூறி, பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை தவெக அரசு ரத்துசெய்துள்ள நிலையில், தற்பொழுது ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு விவசாய நிலங்களையே கையகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்திருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஓசூர் விமான நிலையத் திட்டம்

தமிழ்நாடு - கர்நாடக மாநில எல்லைப் பகுதியில் உள்ள கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில் சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்கப்படும் என 2024 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார்.

அதன்படி, ஆண்டுக்கு மூன்று கோடி பயணிகளை கையாளும் திறனில், சுமார் 2,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிய சர்வதேச விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்றன. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த தமிழக வெற்றி கழக அரசு, திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்கும் பணியை முழுவதுமாக ரத்து செய்துள்ளது.

அதைத் தொடர்ந்து, ஓசூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகா மூலம் சிக்கல்

இந்நிலையில், ஓசூரில் விமானம் நிலையம் அமைப்பதற்கு பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலைய நிறுவனத்துடன் (Bangalore International Airport Ltd (BIAL) மத்திய அரசு செய்து கொண்டுள்ள ஒப்பந்தம் தடையாக உள்ளது.
அந்த ஒப்பந்தப்படி, பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து 150 கிலோ மீட்டர் வான்வழி தொலைவில் (Ariel Distance) எந்த விமான நிலையமும் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு புதிதாக நிறுவ முடியாது.

அந்த வகையில் ஓசூரில் இருந்து பெங்களூர் விமான நிலையம், 90 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மட்டுமே உள்ளதால், பெங்களூரு விமான நிலையம், மத்திய அரசுடன் செய்து கொண்டுள்ள ஒப்பந்தப்படி இத்திட்டம் நிறைவேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும் ஒப்பந்தம் நடைமுறையில் இருந்தாலும், வளர்ச்சி என்ற அடிப்படையில் சில தளர்வுகளை ஏற்படுத்த மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளதாகவும், தேவைப்படும் பட்சத்தில் மத்திய அரசு, மாற்றம் கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

வழிகாட்டும் டெல்லி விமான நிலையம்

இதே சூழ்நிலையில், டெல்லி சர்வதேச விமான நிலையம் (Indira Gandhi International Airport ) செயல்பாட்டில் இருக்கும் போதே, நொய்டாவில் கிரீன்பீல்டு விமான நிலையம் அமைக்கப்பட்டது.

இந்த இருவிமான நிலையங்களுக்கு இடையே உள்ள வான்வெளித் தொலைவு 72 கிலோ மீட்டர் ஆகும். அந்த வகையில், பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும், ஓசூரில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடத்திற்கும் இடையே உள்ள தூரம் 74 கிலோ மீட்டர் என்பதால், நொய்டாவை போன்று ஓசூரிலும் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருப்பதாக துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

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