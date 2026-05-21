புதிதாக பதவியேற்ற 23 பேருக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு - செங்கோட்டையன் வேறு துறைக்கு மாற்றம்
அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையனுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதித்துறை மாற்றப்பட்டுள்ளது. தற்போது வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 21, 2026 at 2:15 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 23 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐ,.யு.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்துள்ளது. மே 10 ஆம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நிலையில், அவரைத் தொடர்ந்து, தவெகவைச் சேர்ந்த 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர். அவர்களுக்கு மே 16ஆம் தேதி துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.
இந்நிலையில், தவெக அமைச்சரவையில் புதிதாக 23 பேர் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு ஆளுநர் அர்லேகர் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அதில், காங்கிரஸை சேர்ந்த இருவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், புதிதாக பதவியேற்ற அமைச்சர்களுக்கு இலாகாகளை ஒதுக்கீடு செய்து, ஆளுநர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
- முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களின் இலாகா ஒதுக்கீடு மாற்றியமைப்பு
|வ.எண்
|அமைச்சர் பெயர்
|இலாகா
|முன்னதாக ஒதுக்கப்பட்டது
|மாற்றப்பட்டது
|1
|ச.ஜோசப் விஜய்
|முதலமைச்சர்
|பொது நிர்வாகம், ஆட்சிப் பணி, காவல் பணி, வனப் பணி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், காவல் துறை, உள்துறை, சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கம், மகளிர் மற்றும் இளைஞர் நலன், குழந்தைகள், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புறம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்
|பொது நிர்வாகம், ஆட்சிப் பணி, காவல் பணி, வனப் பணி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், காவல்துறை, உள்துறை, சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கம், சிறப்பு முயற்சிகள், வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் கிராமப்புறக் கடன் நிவாரணம், இளைஞர் நலன், குழந்தைகள், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புறம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்
|2
|என்.ஆனந்த்
|ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை
|ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், வறுமை ஒழிப்புத் திட்டங்கள், ஊரகக் கடன் சுமை மற்றும் நீர்ப்பாசனம், சிறு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்
|ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், பாசனம், சிறு பாசனத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பாசனத் திட்டங்கள்
|3
|சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார்
|ஆற்றல் வளங்கள் மற்றும் சட்டத் துறை
|மின்சாரம் மற்றும் மரபுசாரா எரிசக்தி மேம்பாடு, சட்டம், நீதிமன்றங்கள், சிறைகள் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு, சட்டமன்றம், ஆளுநர், தேர்தல்கள் மற்றும் கடவுச்சீட்டுகள்
|மின்சாரம் மற்றும் மரபுசாரா எரிசக்தி மேம்பாடு, சட்டம், நீதிமன்றங்கள், சிறைகள் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு, ஆளுநர், தேர்தல்கள் மற்றும் கடவுச்சீட்டுகள்
- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இலாகா மாற்றம்
|வ.எண்
|அமைச்சர் பெயர்
|முன்னதாக ஒதுக்கப்பட்ட இலாகா
|புதிய இலாகா
|1
|கே.ஏ.செங்கோட்டையன்
|நிதித்துறை
|வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை
- புதிதாக பதவியேற்றுக் கொண்ட 23 அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகள் விவரம்
|வ.எண்
|அமைச்சர் பெயர்
|இலாகா
|1
|ஸ்ரீநாத் (தூத்துக்குடி)
|மீன் வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
|2
|எஸ். கமலி (அவிநாசி)
|கால்நடை பராமரிப்புத் துறை
|3
|சி. விஜயலெட்சுமி (குமாரபாளையம்)
|பால் வளத்துறை
|4
|ஆர்.வி. ரஞ்சித் குமார் (காஞ்சிபுரம்)
|வனத்துறை
|5
|வினோத் (கும்பகோணம்)
|வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை
|6
|ராஜீவ் (திருவாடானை)
|சுற்றுச் சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம்
|7
|பி.ராஜ்குமார் (கடலூர்)
|வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை
|8
|வி. காந்திராஜ் (அரக்கோணம்)
|கூட்டுறவுத் துறை
|9
|பி. மதன் ராஜா (ஓட்டப்பிடாரம்)
|சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழிற்துறை
|10
|கே.ஜெகதீஸ்வரி (ராஜபாளையம்)
|சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் அதிகாரமளித்தல் துறை
|11
|எஸ். ராஜேஷ் குமார் (கிள்ளியூர்)
|சுற்றுலாத் துறை
|12
|எம். விஜய் பாலாஜி (ஈரோடு கிழக்கு)
|கைத்தறி, ஜவுளி மற்றும் காதித்துறை
|13
|டி. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் (ராசிபுரம்)
|வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை
|14
|ஏ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் (சேலம் தெற்கு)
|போக்குவரத்துத் துறை
|15
|ரமேஷ் (ஸ்ரீரங்கம்)
|இந்து சமய அறநிலையத்துறை
|16
|பி. விஸ்வநாதன் (மேலூர்)
|உயர் கல்வித்துறை
|17
|ஆர். குமார் (வேளச்சேரி)
|செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை
|18
|கே. தென்னரசு (ஸ்ரீபெரும்புதூர்)
|வெளிநாடு தமிழர்கள் நலத்துறை
|19
|வி. சம்பத் குமார் (கோவை வடக்கு)
|பிறபடுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை
|20
|ஜெ. முஹமது பர்வேஸ் (அறந்தாங்கி)
|தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு
|21
|டி. சரத்குமார் (தாம்பரம்)
|மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை
|22
|என். மரிய வில்சன் (ஆர்.கே.நகர்)
|நிதி, திட்டமிடுதல் மற்றும் வளர்ச்சித்துறை
|23
|கே.விக்னேஷ் (கிணத்துகடவு)
|மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறை