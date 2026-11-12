கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை கோரி டிஜிபியிடம் அதிமுக, திமுக புகார்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் விவகாரத்தில், காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், நீதிமன்றத்தை நாடலாமா, வேண்டாமா என்பது குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முடிவெடுப்பார் என ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 12, 2026 at 6:40 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக எழுந்த புகாரில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி அதிமுக மற்றும் திமுக சார்பில் தனித்தனியாக டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, கள்ளக்குறிச்சி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "வில்லிவாக்கத்தில் பெண் காவலரை மோசமாக நடத்திய தவெக கட்சியினரை காவல் துறை விடுவித்தனர். அன்றிலிருந்து, எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்ற எண்ணம் தவெகவினருக்கு வந்துவிட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு எதிராக நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக முழுமையான, நேர்மையான விசாரணை நடத்த வேண்டும். இந்த விசாரணையை சிபிசிஐடி மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டும். காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தை நாடலாமா, வேண்டாமா என்பது குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முடிவெடுப்பார். மேலும், காவலர்களுக்கும், பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழலை தவெக அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது” என குற்றம்சாட்டினார்.
இதே விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக தென்சென்னை மாவட்ட வழக்கறிஞர் பிரிவு துணைச் செயலாளரும், சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞருமான ஆர்.திரிசூலி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி.அருள் விக்னேஷ் மீது கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புகார் மனு அனுப்பியுள்ளார்.
தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர், உள்துறைச் செயலாளர், காவல்துறை இயக்குநர், மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோருக்கு இந்தப் புகார் மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அந்த மனுவில், “கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தனது தொலைபேசி மூலம் அநாகரிகமான மற்றும் ஆபாசமான குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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மாவட்டத்தின் நிர்வாகத் தலைவராக இருக்கும் பெண் ஆட்சியருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும், மதுபோதையில் ஆட்சியரின் வீட்டிற்குச் சென்று தொந்தரவு செய்ததாகவும் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. இந்த விவகாரத்தில் தவெக எம்.எல்.ஏவிற்கு திமுக, அதிமுக கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.