அரசு மருத்துவமனை பணியாளர்கள் பணம் கேட்டால் '104' எண்ணில் புகார் தெரிவிக்கலாம் - அமைச்சர் அருண் ராஜ்
சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக பணி நியமன ஆணை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார்.
Published : June 24, 2026 at 9:13 PM IST
சென்னை: அரசு மருத்துவமனைகளில் ஊழியர்கள் பணம் கேட்டால் 104 என்ற எண்ணில் தொடர்புக் கொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம் என அமைச்சர் அருண் ராஜ் கூறியுள்ளார்.
சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள பொது மருத்துவம் மற்றும் நோய்த் தடுப்புத்துறை இயக்குநரக கூட்டரங்கில் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தலைமையில் மாவட்ட நியமன அலுவலர்கள், உணவு பகுப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் அரசு உதவி குற்றவியல் வழக்கறிஞர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று (ஜூலை 24) நடைபெற்றது.
ஆய்வுக் கூடத்திற்கு பிறகு அமைச்சர் அருண் ராஜ் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மக்களுக்கு சுத்தமான மற்றும் சுகாதாரமான உணவு விற்பனையை கொடுக்கக் கூடிய கடமை அரசுக்கு உள்ளது. சமீபத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் கொடுக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிட்ட ஊழியர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. வரும் நாட்களில் இது போன்று தரமற்ற உணவு கொடுக்கக் கூடாது.
இதேபோல், தெருவோர சிற்றுண்டி விற்பனையாளர்களுக்காக புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. மேலும், ஹோட்டல்களில் பணியாற்றக் கூடிய ஊழியர்களுக்கு டைபாய்டு தடுப்பூசி போடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும்.
உணவகங்கள் மற்றும் சாலையோர கடைகளில் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் மேற்கொள்ளும் ஆய்வுகள் அதிகப்படுத்தப்படும். ஆய்வு நடத்தும் போது பத்திரிகைகளுக்கு தெரியப்படுத்த கூடாது என்பதால், இதுகுறித்து தெரிவிக்கப்படுவது இல்லை. வரும் நாட்களில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது குறித்த விபரங்கள் வெளியிடப்படும்.
கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து பெட்டகம் தடையில்லாமல் வழங்கப்படும். அதனுடன் அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் மூலம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.
திருவள்ளூர் இறால் பதப்படுத்தும் ஆலையில் ஏற்பட்ட அம்மோனியா வாயு கசிவினால் இதுவரை 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள். உடற்கூராய்வு முடிந்து சொந்த மாவட்டங்களுக்கு இறந்தவர்களின் உடல் தமிழக அரசு சார்பில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
ஒவ்வொரு அரசு மருத்துவமனைகளிலும் வீல் சேர் தள்ளுவது மற்றும் நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்குவது உள்ளிட்டவற்றுக்கு அங்கு பணிபுரியக் கூடிய ஊழியர்கள் பணம் பெறுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்த புகாரை பொதுமக்கள் 104 என்ற எண்ணில் தெரிவிக்கலாம். இந்த குற்றத்தில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக பணி நியமன ஆணை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவரிடம், தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் துணை வேந்தர் நியமனம் குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "இதுதொடர்பாக உயர்க்கல்வி துறை எடுக்கும் முடிவின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என கூறினார்.