மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் போலீசில் புகார் அளிக்கலாம் - உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி
கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பதைத் தவிர்க்கக் கூட்டம் அதிகமாக உள்ள மதுபானக் கடைகளுக்கு காவல் துறை பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : August 7, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: மதுபானங்கள் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தால் வாடிக்கையாளர்கள், அதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கலாம் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைவிட பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிப்பதாகவும், முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், 'சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர், கொளத்தூர், மாதவரம், காரனோடை, வானகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 30 டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை விலையைவிடக் கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலித்து மதுபானங்களை விற்பனை செய்கின்றனர். சம்மந்தப்பட்ட கடைகளின் விற்பனையாளர் மற்றும் மேற்பார்வையாளர் மீது புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
மதுபானப் பாட்டிலுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைவிடக் கூடுதலாக ரூபாய் 10 வசூலிப்பதன் மூலம் ஒரு டாஸ்மாக் கடைக்கு ரூபாய் 25,000 கூடுதலாகக் கிடைக்கின்றது. மாதத்திற்கு 7 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாயும், ஆண்டிற்கு ஒரு டாஸ்மாக் கடைக்கு மட்டும் 90 லட்சம் ரூபாயும், ஆண்டிற்கு 30 கடைகளில் இருந்து 27 கோடி ரூபாயும் வருவாய் கிடைக்கின்றது.
இதுகுறித்து டாஸ்மாக் மேலாளர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு 2025- ஆம் ஆண்டு முதல் 2026- ஆம் ஆண்டு வரை ஆறு முறை புகார் அளித்தும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால் 2022 முதல் 2026 வரை முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' எனக் கோரியுள்ளார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், தமிழ்நாடு முழுவதும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மதுபாட்டில்களுக்கும் ரசீது வழங்க வேண்டும். ரசீது வழங்க போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க டாஸ்மாக் மேலாளர் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று (ஆக 07) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, டாஸ்மாக் நிறுவனம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மதுபான பாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக தொகை வசூலித்தால் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். விற்பனை விலையைவிடக் கூடுதலாக வசூலிக்கக்கூடாது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரசீது வழங்க வேண்டும் என சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து நீதிபதி, "தற்போது வரை கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்தால் வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியாது. அதனால் பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் புகார் அளிக்க முடியாத நிலை இருந்தது.
தொடரும் இதுபோன்ற புகார்களைக் கருத்தில் கொண்டு மதுபானங்களுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் பணம் வசூலித்தால் சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் வாடிக்கையளர்கள் புகார் அளிக்கலாம்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூடுதல் பணம் வசூலிப்பதைத் தவிர்க்கக் கூட்டம் அதிகமாக உள்ள மதுபானக் கடைகளுக்கு ஒரு காவல்துறை அதிகாரியைப் பாதுகாப்பிற்காக நியமிக்கலாம்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.