விதிகளை மீறி இடமாறுதல் - பாய், தலையணையுடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஆசிரியர்
தமிழக அரசும் பள்ளி கல்வித்துறையும் உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என ஆசிரியர் குமுதவல்லி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : July 18, 2026 at 8:54 PM IST
நெல்லை: விதிமுறைகளை மீறி தனக்கு பணியிட மாறுதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, நெல்லை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் பாய், தலையணையுடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஆசிரியர் ஒருவர் ஈடுபட்டு வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம், சுத்தமல்லியைச் சேர்ந்தவர் குமுதவல்லி. அரசு பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் இவர், கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிரியர் கலந்தாய்வு மூலமாக, வள்ளியூர் கல்வி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட மூலக்கரைப்பட்டி பள்ளிக்கு தலைமை ஆசிரியையாக பொறுப்பேற்றார். அவர், தற்போது வில்வவனம்புதூர் பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
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இந்த பணியிட மாறுதல் உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி பாய், தலையணையுடன் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அலுவலத்திற்கு வந்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், தன்னை பழிவாக்கும் நோக்கில் பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு கல்வித் துறை அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்வதாவும், தற்போது போக்குவரத்து வசதியே இல்லாத ஊருக்கு தன்னை மாற்றியுள்ளதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ஆசிரியை குமுதவல்லி கூறுகையில், "கடந்த ஆண்டு, மூலக்கரைப்பட்டி அரசு தொடக்கப் பள்ளிக்கு மாற்றப்பட்டேன். அங்கு நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து மாவட்ட கல்வி அதிகாரி முத்துராஜிடம் புகார் அளித்தேன். ஆனால், புகார்கள் குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கல்வி அதிகாரி, புகார் அளித்த எனக்கு எதிராகவே செயல்பட்டார். மேலும், எனக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட இரண்டு ஆசிரியர்களையும் தொலைதூர இடங்களுக்கு மாற்றம் செய்துள்ளனர்.
நான் மருத்துவ விடுப்பில் இருந்த காலகட்டத்தில், விதிமுறைகளை மீறி இடமாறுதல் செய்து, வாட்ஸ்-அப் வழியாக எனக்கு உத்தரவு கிடைத்தது. தற்போது என் வீட்டில் இருந்து சுமார் 80 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள, போக்குவரத்து வசதி இல்லாத வில்வ வனம்புதூர் கிராமத்து பள்ளிக்கு என்னை மாற்றம் செய்துள்ளனர்.
இதனை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் இடைக்காலத் தடையாணை பெற்ற பிறகும், என்னை மீண்டும் பணியில் சேர விடாமல் தடுத்து, கடந்த 6 மாதங்களாகப் பணியிட ஒதுக்கீடு தராமல் அலைக்கழித்து வருகிறார்கள்.
எனவே, தமிழக அரசும் பள்ளி கல்வித்துறையும் உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். எனக்கு நீதி வழங்கி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளார்.
மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் விளக்கம்
இது தொடர்பாக, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் சிவக்குமாரிடம் கேட்டபோது, "ஆசிரியை குமுதவல்லி, தாம் பணியாற்றிய அனைத்து பள்ளிகளிலும் பிரச்சனை செய்து வந்துள்ளார். கடைசியாக மூலக்கரைப்பட்டி அரசு பள்ளியில் அவர் பணியாற்றிய போது, பெற்றோர்களே அவர் மீது பல்வேறு புகார்களை தெரிவித்தனர். அவரை மாற்றக் கோரி அப்பகுதி மக்களே புகார் அளித்துள்ளனர். அவருக்கு நீதிமன்றம் தடையாணை எதுவும் வழங்கவில்லை. இவருடைய வழக்கில் பரிசீலனை மட்டுமே செய்யக் கூறியுள்ளது. காலிப் பணியிடங்கள் அடிப்படையில்தான், ஆசிரியை குமுதவல்லிக்கு வில்வனம் புதூரில் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.