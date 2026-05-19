மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலித்ததாக புகார்; ஊழியர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ததற்கு டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் எதிர்ப்பு

டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் மீதான வழக்குப்பதிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 43 அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் இன்று திறக்கப்படவில்லை.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 4:38 PM IST

மயிலாடுதுறை: கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்த புகாரில் டாஸ்மாக் பணியாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கும் விவகாரம் நாளுக்கு நாள் பெரிதாகி வருகிறது. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது முதலமைச்சர் விஜய், 'பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய்' என்று பாடி பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட நிலையில், டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் தொடர்ந்து பத்து ரூபாய் வசூலிப்பதாக புகார் எழுந்து வருகிறது. இது தொடர்பாக பல்வேறு வீடியோ காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி சட்டநாதபுரத்தில் அமைந்துள்ள மதுபான கடை ஒன்றில் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகாரின் பேரில், அந்த கடை மேற்பார்வையாளர் காமராஜ் மற்றும் விற்பனையாளர் பாபு ஆகிய இருவர் மீது சீர்காழி காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இந்நிலையில், அவர்கள் இருவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள மயிலாடுதுறை மாவட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் இன்று திடீரென கடை அடைப்பு செய்து வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 43 அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளும் திறக்கப்படவில்லை.

தொடர்ந்து இன்று மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளரிடம் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்றிணைந்து வந்து மனு அளித்தனர்.

அந்த மனுவில்,

  1. ஒரு லட்சம் விற்பனையாகும் கடைகளுக்கு நான்கு பணியாளர்களை உடனடியாக நியமனம் செய்ய வேண்டும்.
  2. நிர்வாகம் கொடுக்கும் மாத வாடகை இல்லாமல் கடை ஊழியர்கள் கட்டட உரிமையாளர்களுக்கு தினசரி வாடகையாக ரூ.5000 வரை கொடுக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளதால் போதுமான வாடகையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.
  3. காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறுவதற்கு பணியாளர்களை நியமித்து அவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
  4. மதுபான பெட்டி ஒன்றிற்கு இறக்கு கூலியாக எட்டு ரூபாய் வழங்க வேண்டும்.
  5. உடையும் மது பாட்டில்களுக்கு உரிய தொகையினை நிர்வாகமே ஏற்க வேண்டும்.
  6. காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
  7. ஊழியர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்கை வாபஸ் பெற வேண்டும்.
  8. புகாரின் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன்பே வழக்குப்பதிவு செய்யக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

