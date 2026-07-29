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பெண்களுக்கு எதிரான புகாரை காவல்துறை கைக்கட்டி வேடிக்கை பார்க்கிறது - சி.வி.சண்முகம் குற்றச்சாட்டு

ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பெண்களை குறிவைத்து அரசியல் செய்யும் கலாச்சாரம் அதிகரித்துள்ளதாக சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தார்.

சி.வி. சண்முகம் பேட்டி
சி.வி. சண்முகம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 8:45 PM IST

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விழுப்புரம்: பெண்களுக்கு எதிரான புகார்களில் காவல்துறை மெத்தனம் காட்டுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதிவாணனை நேரில் சந்தித்து இன்று புகார் மனு அளித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "திமுக, அதிமுக என இருவரும் மாறி மாறி ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சியாக இருந்திருக்கிறோம். ஆனால், இதுவரை எந்த கட்சியும் பெண்களை அவதூறாக சித்தரித்ததில்லை. எனக்கும் இபிஎஸ்ஸுக்கம் இடையே கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம். அது வேறு, என் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்கள். ஆனால், அதிமுக பெண்களை தவறாக சித்தரித்து வருவதை நீங்கள் (இபிஎஸ் தரப்பு) ஊக்கிவித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்.

இதுதான் உங்கள் தலைமைக்கு அழகா? இதுதான் கட்சி நடத்தும் லட்சணமா? இந்த நிலையை ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்கமாட்டார். இவை அனைத்தையும் மக்களும், அதிமுக தொண்டர்களும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு நிச்சயம் பதில் கூறியே ஆக வேண்டும்" என்றார்

மேலும் பேசிய அவர், "தன்னையும் தனது ஆதரவாளர்கள் குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி உள்ளிட்டோர் அவதூறு பரப்பி வருகிறார்கள். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி செஞ்சி, மைலம், விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலையம் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பலமுறை புகார் அளித்தும் இதுவரை காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

சி.வி. சண்முகம் பேட்டி
சி.வி. சண்முகம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பெண்களை குறிவைத்து அரசியல் செய்யும் கலாச்சாரம் அதிகரித்துள்ளது. அதிமுகவில் உழைக்கும் பெண்களை அவமானப்படுத்துபவர்களை கட்சித் தலைமையே ஊக்குவித்து வருகிறது. பெண்களுக்கு எதிரான அவதூறு பரப்பப்படுவதை எதிர்க்க வேண்டிய காவல்துறை கைக்கட்டி வேடிக்கை பார்க்கிறது.

நல்லாட்சி வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் முதலமைச்சர் செயல்பட்டு வந்தாலும், அதிகாரிகள் ஒத்துழைக்கவில்லை. காவல்துறை தங்களை திருத்திக் கொண்டு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்களில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். செஞ்சி மற்றும் விழுப்புரம் பகுதிகளில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்கள் தொடர்பாக பெயர் குறிப்பிட்டு புகார் அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

இதுதொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அளித்த பதில் ஏமாற்றமளிக்கிறது. மேலும், புகாருக்கு உள்ளானவர்கள் மீது சட்டப்படி உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து பெண்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும். இல்லையெனில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து தனக்கு தெரியும்" என்றும் சி.வி.சண்முகம் எச்சரித்தார்.

TAGGED:

சி வி சண்முகம்
அதிமுக
இபிஎஸ்
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