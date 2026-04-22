48 மணி நேர அமைதிக்கால விதிமுறைகளை மீறியதாக தவெக மீது புகார்

தவெகவின் ஆன்லைன் பிரச்சார அறிவிப்பை உடனடியாக நீக்கவும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் புகார் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 3:17 PM IST

சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள 48 மணி நேர அமைதிக்கால விதிமுறைகளை தவெக மீறியுள்ளதாக தமிழக தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை (ஏப். 23) நடைபெறவுள்ள சூழலில், நேற்று மாலை 6 மணியுடன் தேர்தல் பிரச்சாரமும் நிறைவடைந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் வரை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

அதன்படி, பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள் மற்றும் பிரச்சாரங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தொலைக்காட்சி (TV), எஃப்.எம். (FM), வாட்ஸ் ஆப் (Whatsapp), ஃபேஸ் புக் (Facebook), எக்ஸ் (X) போன்ற சமூக ஊடகங்களில் தேர்தல் தொடர்பான பிரச்சாரங்கள் மற்றும் பதிவுகளை பதிவிடக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இசை மற்றும் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் வாக்காளர்களை ஈர்க்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர்களுக்கு பணம் அல்லது பரிசு வழங்குவது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், சென்னையை சேர்ந்த எல். தேவசகாயம் என்பவர் தமிழக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், ‘கடந்த ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி தவெக கட்சி சமூக ஊடகங்களில் April 22 அன்று மிகப்பெரிய ஆன்லைன் அரசியல் பிரச்சாரம் நடைபெறும்’ என்று அறிவித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பு, தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன் அமல்படுத்தப்படும் 48 மணி நேர அமைதிக் கால விதிமுறைகளை மீறுவதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதாவது, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951, பிரிவு 126-ன் படி, தேர்தலுக்கு முன்பாக 48 மணி நேரத்தில் சமூக ஊடகம், தொலைக்காட்சி, வானொலி உள்ளிட்ட எந்தவொரு ஊடகத்திலும் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளக் கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இணைய வழி பிரச்சாரங்களும் other similar apparatus என்ற வகையில் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருவதாகவும், அதனால் தவெகவின் ஆன்லைன் பிரச்சார அறிவிப்பை உடனடியாக நீக்கவும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பிரிவு 126 (2)-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அந்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

