செய்தியாளர்களை தாக்கியதாக புகார்: தவெக எம்எல்ஏ கபில், அவரது சகோதரர் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்கு
தாக்குதல் சம்பவத்தை கண்டித்தும், செய்தியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரியும் செய்தியாளர்கள், அவர்களின் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
Published : August 17, 2026 at 10:44 PM IST
வேலூர்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கரில் செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற செய்தியாளர்களை தாக்கியதாக, சோளிங்கர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கபில், அவரது சகோதரர் தனஞ்செழியன் உள்ளிட்ட சிலர் மீது போலீசார் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கரில் உள்ள திரையரங்கில், கடந்த ஜூலை 23-ஆம் தேதி, தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய் நடித்த ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வெளியானது. அந்த திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த சோளிங்கர் தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கபிலிடம், அங்கு செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற செய்தியாளர்கள், படம் குறித்து கேள்வி எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
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அப்போது, மைக்கை நீட்டிய யூடியூப் சேனலைச் சேர்ந்த சிவா என்பவரை, எம்எல்ஏ கபில் தாக்குவதுபோல் கை ஓங்கியதாக கூறப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து, “எம்எல்ஏ மீது எந்த தவறும் இல்லை; நான்தான் மைக்கை நீட்டினேன். அவர் விளையாட்டாகத்தான் கை ஓங்கினார்” என விளக்கம் அளிக்கும் வீடியோ ஒன்றை சிவா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, சிவாவை தொடர்பு கொண்ட எம்எல்ஏ கபிலும், அவரது சகோதரர் தனஞ்செழியனும் அந்த வீடியோவை யூடியூப் சேனலிலும் பதிவிடுமாறு வற்புறுத்தியதுடன், தங்கள் அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து கடுமையாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதையறிந்து அங்கு சென்ற செய்தியாளர்கள் அரங்கநாதன், கல்யாண சுந்தரம் ஆகிய இருவரும் சம்பவத்தை வீடியோ பதிவு செய்ததாக தெரிகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த கபில் தரப்பினர், செய்தியாளர்களையும் தாக்கியதுடன் அவர்களின் செல்போன்களை பறித்து அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வீடியோக்களை அழித்ததாகவும் தெரிகிறது. இந்த தாக்குதலில் காயமடைந்த செய்தியாளர்கள் இருவரையும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவர்கள் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.
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இந்நிலையில், இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தை கண்டித்தும், செய்தியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரியும் செய்தியாளர்கள், அவர்களின் உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என 100-க்கும் மேற்பட்டோர் சோளிங்கர் பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மறியலை கலைத்தனர்.
இந்த தாக்குதல் தொடர்பாக, சோளிங்கர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், தற்போது தவெக எம்எல்ஏ கபில், அவரது சகோதரர் தனஞ்செழியன் உள்ளிட்ட சிலர் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.