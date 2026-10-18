வடகிழக்கு பருவமழை: பொதுமக்கள் குறைகளை தெரிவிக்க புகார் எண்கள் அறிவிப்பு
பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்படும் புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 7:49 AM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, பொதுமக்கள் தங்களது குறைகளை தெரிவிக்க புகார் எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்குப் பருமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம், தலைமைச் செயலாளர் மு.சாய்குமார் தலைமையில் நேற்று (அக்.17) சென்னை எழிலகத்தில் நடைபெற்றது.
உடனடி நடவடிக்கைக்கு அறிவுறுத்தல்
அதில், வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலர்கள், மாநகராட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து சேவைத் துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ளவும்; பொதுமக்களை பாதுகாப்பதில் முன்னுரிமை அளித்து மீட்பு நடவடிக்கைகளை சிறப்பாக மேற்கொள்ளவும்; பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்படும் புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தினார்.
சென்னை மாநகராட்சியில் வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் சூப்பர் எல்நினோவினை எதிர்நோக்கி அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மழைநீர் வடிகால் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு பெருமளவில் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. மழைநீர் வடிகால் இணைப்பு இல்லாத பகுதிகளில் தயார்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள மோட்டார் பம்புகள் மூலம் தேங்கும் மழைநீரை வெளியேற்றிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிகளை பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறின்றி மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
220 நிவாரண மையங்கள்
மேலும், சென்னை மாநகராட்சியில் 220 நிவாரண மையங்கள், 110 சமையல் கூடங்கள் தயார்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மழையினை முன்னிட்டு தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்களை முன்கூட்டியே மீட்டு நிவாரண மையங்களுக்கு அழைத்துச் சென்று உணவு மற்றும் இதர அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மக்களை பாதுகாப்பதில் முன்னுரிமை அளித்து பேரிடர் மேலாண்மைப் பணிகளை மேற்கொளும் வகையில் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர். மேலும், களப்பணியாளர்கள் சுழற்சி முறையில் 24 மணி நேரமும் பணியாற்றிட தயார் நிலையில் உள்ளனர். அனைத்துவகை இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆபத்தான மரக்கிளைகள் நீக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் மழையின்போது, விழுகின்ற மரங்களை உடனடியாக அகற்றிடவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மழைநீர் வடிகால்கள் கால்வாய்களில் சேரும் இடங்கள், ஆறுகளின் முகத்துவாரங்கள் ஆகியவற்றில் தனிக்கவனம் செலுத்தி மழையின்போது, தண்ணீர் தேங்காமல் சீராகச் செல்லுவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தண்ணீர் தேங்கும் மிகத் தாழ்வான பகுதிகளில் படகுகளையும், அதனை இயக்குபவர்களையும் தயார்நிலையில் வைத்து மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
புகார் தெரிவிக்க தொலைபேசி எண்கள்
சென்னை மாநகராட்சியில் மழையினை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் தங்களது குறைகளை தெரிவிக்க மண்டல அலுவலர்களின் தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்டல அலுவலர்கள்
- திருவொற்றியூர் - ஏ. சங்கர் - 94451 90001
- மணலி - பி.அரவிந்தன் - 94451 90002
- மாதவரம் என்.ஶ்ரீதேவி - 94451 90003
- தண்டையார்பேட்டை - ஏ.ராஜ்குமார் - 94451 90004
- இராயபுரம் - சத்யநாராயணன் - 94451 90005
- திரு.வி.க.நகர் - எம்.சதீஷ் குமார் - 94451 90006
- அம்பத்தூர் - எம்.பி.தணிகைவேலன் - 94451 90007
- அண்ணாநகர் - எஸ்.இனியன் - 94451 90008
- தேனாம்பேட்டை - எஸ்.செந்தில் குமரன் - 94451 90009
- கோடம்பாக்கம் - ஆர்.புருஷோத்தம்மன் - 94451 90010
- வளசரவாக்கம் - என்.காளிதாஸ் - 94451 90011
- ஆலந்தூர் - எஸ்.முருகதாஸ் - 94451 90012
- அடையாறு - என்.தட்சணாமூர்த்தி - 94451 90013
- பெருங்குடி - ஹார்ட்டின் ரோசாரியோ - 94451 90014
- சோழிங்கநல்லூர் - ஜி.லோகேஸ்வரன் - 94451 90015
வட்டார துணை ஆணையாளர்கள்
- வடக்கு: ஸ்வேதா சுமன் - 94450 25800
- மத்தியம்: எச்.ஆர்.கௌஷிக் - 94451 90150
- தெற்கு: அஃதாப் ரசூல் - 94451 90100
மண்டல அளவிலான கண்காணிப்பு அலுவலர்கள்
- திருவொற்றியூர் - கே.பாலசுப்பிரமணியம், (இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி துறை இயக்குநர்) - 89255 46901
- மணலி பி.குமாரவேல் பாண்டியன் (தமிழ்நாடு மாநில திட்டக் குழு உறுப்பினர்/செயலர்) - 89255 46902
- மாதவரம் - எஸ்.அருண்ராஜ் (சர்க்கரை இயக்ககம் கூடுதல் இயக்குநர்) - 89255 46903
- தண்டையார்பேட்டை - ஆர்.கண்ணன் (சர்க்கரைத் துறை ஆணையர்) - 89255 46904
- இராயபுரம் - ஆஷா அஜித் (சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் இயக்குநர்) - 89255-46905
- திரு.வி.க. நகர் - பி.கணேசன் (புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டுக் கழக மேலாண்மை இயக்குநர்) - 89255 46906
- அம்பத்தூர் - கே.விவேகானந்தன் (தொழில்கள், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வணிகத் துறை அரசு சிறப்புச் செயலாளர்) - 89255 46907
- அண்ணாநகர் - பி.காயத்ரி கிருஷ்ணன் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் இயக்குநர்) - 89255 46908
- தேனாம்பேட்டை - டி.கிறிஸ்துராஜ் (நில அளவை மற்றும் நில வரித் திட்டம் இயக்குநர்) - 89255 46909
- கோடம்பாக்கம் எஸ்.கோபால சுந்தர ராஜ் (நில நிர்வாக ஆணையரகம் கூடுதல் ஆணையர்) - 89255 46910
- வளசரவாக்கம் - ஜெ.விஜயராணி (தோட்டக்கலை மற்றும் தோட்டப்பயிர்கள் துறை இயக்குநர்) - 89255 46911
- ஆலந்தூர் - வாகே சங்கேத் பல்வந்த் (தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம், சென்னை நிர்வாக இயக்குநர்) - 89255 46912
- அடையாறு கே.செந்தில் ராஜ் (ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குநர், சென்னை) - 89255 46913
- பெருங்குடி - மகேஸ்வரி ரவிகுமார் (கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குநர், சென்னை) - 89255 46914
- சோழிங்கநல்லூர் - டி.பாஸ்கர பாண்டியன் (அருங்காட்சியக இயக்குநர், சென்னை) - 89255 46915
மேலும், ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம் – 1913 (150 இணைப்புகள்)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வாட்ஸ்-அப் சாட்பாட் எண் – 9445061913
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம்- https://www.chennaicorporation.gov.in/gcc/
Namma Chennai App போன்றவற்றின் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது குறைகளை தெரிவிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.