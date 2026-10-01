ரத்ததான முகாமில் சாதி விவரம் கேட்கப்பட்டதாக சர்ச்சை - நீலகிரி அரசு கலைக் கல்லூரியில் என்ன நடந்தது?
மாணவர்களின் சாதி மற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்களை கேட்டதாக 'மேரா யுவ பாரத்' அமைப்பு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அரசு கலைக் கல்லூரி முதல்வர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : October 1, 2026 at 4:22 PM IST
நீலகிரி: உதகை அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடந்த ரத்த தான முகாமில் 'மேரா யுவ பாரத்' சார்பில் படிவம் வழங்கப்பட்டு, மாணவர்களின் சாதி விவரம் கேட்கப்பட்டதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
உதகை அரசு கலை கல்லூரி மற்றும் சுகாதாரத் துறை சார்பில் ரத்த தான முகாம் கல்லூரி வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான மாணவ, மாணவியர்கள் கலந்து கொண்டு ரத்த தானம் செய்தனர். இதில் மத்திய அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும், நீலகிரி ’மேரா யுவ பாரத்’ அமைப்பை சேர்ந்த ஒருவர் பங்கேற்றார்.
அவர் ரத்த தான முகாமில் பங்கேற்ற மாணவர்களிடம் தனியாக படிவம் வழங்கி அதில் பெயர், வயது, பயிலும் பட்டப்படிப்பு, சாதி, தொலைபேசி எண் உள்ளிட்டவற்றை எழுதி வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனை பார்த்த சில மாணவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதனை வீடியோவாகவும் எடுத்துள்ளனர்.
அந்த வீடியோவில் பேசிய மாணவர் ஒருவர், ”ரத்த தானம் செய்வதற்கு எதற்கு சாதி விவரங்களை கேட்கின்றனர்? சாதி பார்த்து தான் ரத்தம் பெறுவார்களா? சாதி தெரிவித்து தான் ரத்தம் வழங்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ஆனால், உதகை அரசு கலை கல்லூரியில் ரத்த தானம் பெற சாதி விவரங்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலான நிலையில், பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் கேட்ட போது, "மாணவர்களிடம் எந்த படிவத்தையும் வழங்கி சாதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் கேட்கப்படவில்லை. அதன்படி, மேரா யுவ பாரத் அமைப்பு மீது இதுகுறித்து கல்லூரி முதல்வர் எபினேசர் சார்பில் உதகை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், 'அரசு மருத்துவ கல்லூரியின் பதிவேட்டில் பதிவு செய்ததை தவிர, எவ்வித படிவத்தையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை. இதனிடையே முகாம் தொடங்கிய பின் முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்களிடம் எவ்வித அனுமதியும் பெறாமல், இந்திய அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ்வரும், நீலகிரி மாவட்ட மேரா யுவ பாரத் அமைப்பை சேர்ந்த ஒருங்கிணைப்பாளரான ரஞ்சித்குமார் முகாமில் கலந்து கொண்டார்.
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அப்போது மாணவர்களின் சாதி மற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்கள் அடங்கிய படிவங்களை விநியோகித்து தகவல்களை பெற்றுள்ளார். இது கல்லூரியை ஏமாற்றும் செயலாகும். எனவே இது தொடர்பாக உரிய விசாரணை மற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது' எனக் கூறினார்.
இந்த புகார் தொடர்பாக உதகை காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.