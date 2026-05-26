திமுக குறித்த விமர்சனம்: மாணிக்கம் தாகூர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி திருச்சி போலீசில் புகார்

திமுக - அதிமுக இணைந்து ஆட்சியமைக்க திட்டமிட்டதாகவும், தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராகிவிடக்கூடாது என முயற்சி செய்ததாகவும் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றம்சாட்டினார்.

திமுக தொழில்நுட்ப அணி மாவட்ட துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வழக்கறிஞர் முரளி கிருஷ்ணன்
Published : May 26, 2026 at 8:09 PM IST

திருச்சி: காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக குறித்து உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை கூறியுள்ள மாணிக்கம் தாகூர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வ நாகரத்தினத்திடம், திமுக தொழில்நுட்ப அணி மாவட்ட துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வழக்கறிஞர் முரளி கிருஷ்ணன் இன்று (மே 26) புகார் மனுவை அளித்துள்ளார்.

அதில், 'காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர், திமுக - அதிமுக இடையே கூட்டணி பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக பொய்யான தகவலை கூறியுள்ளார். திமுகவிற்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில், அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார். திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் அவரின் கருத்துகள் அமைந்துள்ளன. ஆகவே அவரின் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தையும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினையும் மிகவும் மோசமான அருவருக்கத்தக்க வகையில் காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் பேசியுள்ளார்.

திமுகவிற்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் திட்டமிட்டு பொய் செய்தியை அவர் பரப்பி வருகிறார். இதனால் தொண்டர்களுக்கு மனஉளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. தன்னுடைய சுய அரசியல் லாபத்திற்காக திமுகவை விமர்சனம் செய்கிறார்.

அவரின் கருத்துகள் திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இதனால் அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கூறினார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்னர், திமுக கூட்டணியில் இருந்து தேர்தல் களம் கண்டு 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், கூட்டணியில் இருந்து விலகி தவெகவுக்கு ஆதரவளித்தது. இதனால் சுமார் 20 ஆண்டு கால திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவிற்கு வந்தது.

காங்கிரஸின் இந்த செயலை திமுகவினர் விமர்சித்த நிலையில், விருதுநகர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் திமுக - அதிமுக இணைந்து ஆட்சியமைக்க திட்டமிட்டதாகவும், தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராகி விடக்கூடாது என முயற்சி செய்ததாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.

இவரின் இந்த குற்றச்சாட்டிகள் அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே வார்த்தை போர் எழுந்துள்ள நிலையில், இதுபோன்ற கலவரத்தை தூண்டும் பொய்யான தகவல்களை பரப்பும் மாணிக்கம் தாகூர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

