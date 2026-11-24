பணியில் இருக்கும் 5000 ஆசிரியர்கள் தகுதியற்றவர்களா? - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் பரபரப்பு புகார்
ஆசிரியர் நியமன முறைகேடுகள் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றோர் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 9:26 AM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் ஆசிரியர் நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், தகுதியற்ற சுமார் 5000 பேர் பணியில் இருப்பதாகவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆசிரியர் நியமனங்களில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், உரிய தகுதி மற்றும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத சுமார் 5,000 பேர் தற்போது வரை ஆசிரியர்களாகப் பணிபுரிந்து வருவதாகவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக 2013 பகுதி ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றோர் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் ஏற்கெனவே அளிக்கப்பட்ட புகார் தொடர்பான கூடுதல் ஆவணங்கள் தற்போது அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது தொடர்பாக 2013 பகுதி ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றோர் நலச்சங்கம் அளித்த புகார் மனுவில், “தமிழகத்தில் 2012ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களைக் கொண்டு ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 14 ஆண்டுகளில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. ஆனால் உரிய தகுதி பெறாதவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் என சுமார் 5000 பேர் தற்போது வரை ஆசிரியர்களாகப் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இந்த ஆசிரியர் நியமனங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடுகளும் ஊழல்களும் நடைபெற்றுள்ளன. இதற்கான உரிய ஆவணங்களுடன் எங்கள் சங்கத்தின் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கடந்த 19.12.2024 அன்று தமிழக காவல்துறை தலைமை அதிகாரியை நேரில் சந்தித்து உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு தீர்வு காண உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இதையடுத்து எங்களது புகார் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு மாற்றப்பட்டது. இருப்பினும் ஓராண்டுக்கும் மேலாகியும் புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் கிடப்பில் இருந்து வந்தது. தற்போது எங்களது கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இதன் அடிப்படையில், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற பல்வேறு முறைகேடுகள் தொடர்பான உரிய ஆவணங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து மீண்டும் சமர்ப்பித்துள்ளோம்.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியமும் ஊழலும் நீண்டகாலமாகப் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. ஏற்கெனவே பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் நியமனம் மற்றும் ஆசிரியர் நியமனங்களில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தொடர்பான வழக்குகள் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ளன.
மேலும் பெரியார் நூலகத்தில் நூல்கள் கொள்முதல் செய்ததில் நடைபெற்ற முறைகேடுகளில் ஜெயந்தி ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி தொடர்புடையவர் என்று தமிழக அரசு கடந்த வாரம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தெரிவித்துள்ளது. இதே அதிகாரிதான் தற்போது ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார்.
இதுவரை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல்கள் அனைத்தையும் தேர்வர்களே ஆவணங்களுடன் வெளிக்கொண்டு வந்து புகார் அளித்து வருகிறோம். கடந்த ஒரு தசாப்தத்துக்கும் மேலாக இந்த முறைகேடுகளால் எங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே ஆசிரியர் நியமன முறைகேடுகள் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முறைகேடாகப் பணிநியமனம் பெற்றவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து தகுதியும் உரிய தேர்ச்சியும் பெற்றுள்ள எங்களைப் போன்ற தேர்வர்களைக் கொண்டு ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
தற்போது சமர்ப்பித்துள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் விசாரணையை விரிவுபடுத்தி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விசாரணையின்போது மேலும் பல்வேறு ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும் தயாராக உள்ளோம்" என அந்தப் புகார் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.