பழனி கோயிலுக்குள் சினிமா பாடல் ரீல்ஸ் - துணிக்கடை நிறுவனத்திற்கு எச்சரிக்கை கொடுத்த கோயில் நிர்வாகம்
'இங்கு ரீல்ஸ் மற்றும் விளம்பர வீடியோக்கள் எடுக்க அனுமதியில்லை' என்ற எச்சரிக்கை அறிவிப்புப் பலகைகளைத் கோயில் வளாகத்தின் முக்கியப் பகுதிகளில் மிக விரைவில் நிறுவ உள்ளோம் என திருஆவினன்குடி கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது
Published : July 11, 2026 at 1:14 PM IST
திண்டுக்கல்: கோயிலுக்குள் விளம்பரத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட ரீல்ஸ் வீடியோ சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், ‘இனி மேல் இதுபோன்ற ரீல்ஸை ஈடுபட மாட்டோம்’ என தனியார் துணிக்கடை ஊழியர்களிடம் காவல்துறையினர் எழுதி வாங்கி எச்சரித்து அனுப்பியுள்ளனர்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான பழனி மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது திரு ஆவினன்குடி குழந்தை வேலாயுத சுவாமி கோயில். இந்த கோயிலின் உட்பிரகாரத்தில், தனியார் துணிக்கடையின் ஆடைகளை விளம்பரப்படுத்தும் வகையில், சினிமா பாணியிலான பாடலுக்கு, ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த விளம்பர ரீல்ஸ் வீடியோவில், சினிமா பாடல்கள் பின்னணியில் ஒலிக்க, இரண்டு இளம் பெண்கள் புதிய புடவையுடன் கோயில் வளாகத்தை சுற்றி வருவதும் போன்றும், முருகனை வழிபடுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில், அந்த ரீல்ஸ் வீடியோக்கள், சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பக்தர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
ஆன்மீகத் தலத்தை வணிக நோக்கில் பயன்படுத்தியதற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியதைத் தொடர்ந்து, பழனி தேவஸ்தான கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) அடிவாரம் காவல் நிலையத்திற்கு புகார் அளிக்கப்பட்டது. அந்த தொடர்ந்து, போலீஸார், சர்ச்சைக்குரிய விளம்பர ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்த துணிக்கடை நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களை உடனடியாகக் காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்து விசாரணை நடத்தினர்.
அந்த விசாரணையின் முடிவில், “இனி வரும் காலங்களில் ஆன்மீகத் தலங்களின் புனிதத்தைக் கெடுக்கும் வகையிலோ, அல்லது உரிய அனுமதியின்றியோ இது போன்ற விளம்பர ரீல்ஸ் எடுக்கும் செயல்களில் ஈடுபட மாட்டோம்” என சம்மந்தப்பட்டவர்களிடம் இருந்து காவல்துறையினர் கடிதம் எழுதி வாங்கிக் கொண்டனர். இனியும் ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் எடுக்கும் செயலில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை என எச்சரிக்கை விடுத்து அனுப்பினர்.
இதற்கிடையே இந்த ரீல்ஸ் விவகாரம் குறித்துக் கோயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகையில், “கோயிலின் பாரம்பரியத்தையும், புனிதத்தையும் காக்கத் தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, இனி வரும் காலங்களில் கோயில் வளாகத்திற்குள் இது போன்ற வீடியோக்கள் அல்லது ரீல்ஸ் எடுக்கக் தடை விதிக்கப்படுகிறது.
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இது குறித்துப் பக்தர்களுக்கும், சமூக வலைதளப் பக்கங்களை நடத்துபவர்களுக்கும் முன்கூட்டியே தெளிவுபடுத்தும் வகையில், 'இங்கு ரீல்ஸ் மற்றும் விளம்பர வீடியோக்கள் எடுக்க அனுமதியில்லை' என்ற பிரத்யேக எச்சரிக்கை அறிவிப்புப் பலகைகளைத் திருஆவினன்குடி கோயில் வளாகத்தின் முக்கியப் பகுதிகளில் மிக விரைவில் நிறுவ உள்ளோம்” என தெரிவித்துள்ளனர்.