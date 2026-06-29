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அமைச்சர் சரத்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய கோரி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார்

அமைச்சர் விளக்கம் அளித்து வெளியிட்ட வீடியோ, பொறுப்பில் இருந்து தப்பிக்க உருவாக்கப்பட்டதாக தோன்றுகிறது. எனவே முழு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் சரத்குமார் - கோப்புப்படம்
அமைச்சர் சரத்குமார் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 8:46 PM IST

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சென்னை: அமைச்சர் சரத்குமார் மீது போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய கோரி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வழக்கறிஞர் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார்.

தமிழக மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சராக பொறுப்பு வகித்துவரும் சரத்குமார், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் கிரிக்கெட் பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது கையில் மாத்திரை ஒன்றை ஏடிஎம் அட்டை மூலம் நசுக்குவது போன்ற வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

அவர், போதைப்பொருளை பயன்படுத்தியாதக சிலர் சமூகவலைதளத்தில் குற்றம்சாட்டி வந்தனர். ஆனால் அமைச்சர் சரத்குமார் தரப்பில் இருந்து குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால், தண்ணீரில் கலந்து கொடுப்பதற்காக மாத்திரை தூளாக்கப்பட்டது என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

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ஆனால், அது போதைப்பொருள்தான் என்றும், அவர் பதவி விலக வேண்டும் அல்லது அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று கோரி திமுகவினர் சமூக வலைத்தளத்தில் தீவிரமாக பதிவிட்டு வந்தனர்.

இந்த நிலையில், அமைச்சர் சரத்குமார் மீது போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்யக் கோரி, சரண்யா நடராஜ் என்ற வழக்கறிஞர், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

அந்தப் புகாரில், "இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டியை பார்த்தபோது தற்போதைய அமைச்சர் சரத்குமார் செல்போன் மீது வெள்ளைநிற பொருளை ஏடிஎம் அட்டை மூலம் நசுக்கி, கையில் 500 ரூபாய் நோட்டையும் வைத்திருப்பது போன்ற காட்சிகள் சமூக ஊடகத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அந்த காட்சி, போதைப்பொருள் பயன்பாட்டிற்கான நடைமுறையை ஒத்து இருப்பதாக உள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இத்தகைய செயல் நடந்திருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரியது.

அந்த வீடியோ குறித்து அமைச்சர் சரத்குமார் விளக்கம் அளித்திருந்தார். ஆனால் குழந்தை அருகில் இல்லாத நிலையில் மாத்திரையை செல்போன் மீது வைத்து ஏடிஎம் அட்டையால் நசுக்கியதும், கையில் சுருட்டப்பட்ட 500 ரூபாய் நோட்டு இருந்ததும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அமைச்சரின் விளக்கத்தை அப்படியே ஏற்க முடியாது. இதுகுறித்து தடவியல் மற்றும் குற்றவியல் ரீதியான விரிவான விசாரணை அவசியம்.

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அமைச்சர் விளக்கம் அளித்து வெளியிட்ட வீடியோ, பொறுப்பில் இருந்து தப்பிக்க உருவாக்கப்பட்டதாக தோன்றுகிறது. எனவே, அது என்ன போதைப்பொருள்? அந்த பொருள் எவ்வாறு பெறப்பட்டது? அதற்கு பின்னால் ஏதேனும் போதைப்பொருள் நெட்வொர்க் உள்ளதா என்பது குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து, அசல் வீடியோ உள்ளிட்ட மின்னணு ஆதாரங்களை பாதுகாக்கவும், வீடியோ பதிவு செய்தவர்கள், பதிவேற்றம் செய்தவர்கள், சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அனைவரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்" என்று அந்த புகார் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

MINISTER SARATHKUMAR
ANTI NARCOTICS ACT
POLICE COMMISSIONERS OFFICE
VIDEO SHOWING ALLEGED DRUG USE
COMPLAINT AGAINST SARATH KUMAR

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