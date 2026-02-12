ETV Bharat / state

கோயில் நிலத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு: ரூ.2500 கோடி மோசடி செய்ததாக புகார்

2036 குடும்பங்கள் வசித்து வரும் அலையன்ஸ் ஆர்ச் ஸ்பிரிங்ஸ் தனியார் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கோயிலுக்குச் சொந்தமானது என சிவில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது

அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகள் சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார்
அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகள் சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 12, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கொரட்டூர் பகுதியில் கோயில் நிலத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டி விற்பனை செய்து, சுமார் 2500 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக, பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள் சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.

சென்னை கொரட்டூர் பகுதியில் "அலையன்ஸ் ஆர்ச் ஸ்பிரிங்ஸ்" என்ற தனியார் கட்டுமான நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் 2036 குடும்பங்கள் வீடுகளை வாங்கி வசித்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், அந்த குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ள நிலம் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என ஒருவர் சிவில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சிவில் நீதிமன்றம், 2036 குடும்பங்கள் வசித்து வரும் நிலம் கோயிலுக்குச் சொந்தமானது என தீர்ப்பளித்துள்ளது. இதனையடுத்து, கோயில் நிலத்தில் வீடுகளை கட்டி குடியிருப்புவாசிகளிடம் இருந்து சுமார் 2500 கோடி ரூபாய்க்கும் மேற்பட்ட தொகையை வசூலித்த "அலையன்ஸ் ஆர்ச் ஸ்பிரிங்ஸ்" நிறுவனம், தற்போது நவ் கால்டு அர்பன் ரைஸ் என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வருவதாகவும், தங்களை திட்டமிட்டு ஏமாற்றியுள்ளதாகவும் குடியிருப்புவாசிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள் சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த குடியிருப்புவாசி சங்கரன் கூறுகையில், ”அலையன்ஸ் ஆர்ச் ஸ்பிரிங்ஸ் குடியிருப்பில் 2014-ல் இருந்து வசித்து வருகிறோம். 2015-ல் கோயில் பெயரில் பட்டா இருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் பில்டர் இது குறித்து தங்களிடம் தெரிவிக்காமல் மறைத்து விட்டார். பின்னர் 2015 முதல் இது தொடர்பான வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது.

பில்டரிடம் இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்ட போது, அதிகாரிகள் தவறு செய்து விட்டார்கள் என எங்களை சமாதானம் செய்து வந்தார். 2018-ல் வீடு பதிவு செய்ய சென்ற போது முடியவில்லை. ஆனால், இதனை 6 மாதங்களில் சரி செய்வோம் என்று தெரிவித்தனர். அதன் பின்னர் பட்டா இந்த நிறுவனத்தின் பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு இந்த விவகாரம் முடிந்தது என்று நாங்கள் நினைத்து விட்டோம்.

2018-ல் இருந்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சிவில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து வந்துள்ளது. இந்த நிலம் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என தீர்ப்பு வந்த நிலையில், எங்களால் வீடுகளை விற்க முடியவில்லை” என்று தெரிவித்தனர்.

வங்கியில் கடன் வாங்கி வீடுகள் வாங்கப்பட்டன. தற்போது வங்கியில் இருந்து தங்களுக்கு நோட்டீஸ் வந்துள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறினர். மேலும், அதில் நீங்கள் தற்போது இருக்கக் கூடிய வீட்டின் மதிப்பு ஜீரோவாக இருப்பதாகவும், வேறு ஏதாவது ஆவணம் கொடுக்க வேண்டும் என வங்கி தரப்பில் நெருக்கடி கொடுக்கப்படுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ. 25 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் - 6 பட்டதாரி இளைஞர்கள் கைது

2036 குடும்பங்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளோம். பில்டரே எங்களுக்கு விற்கப்பட்ட வீட்டை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர்.

TAGGED:

சிவில் நீதிமன்றம்
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மோசடி
PRIVATE BUILDERS SCAM
CHENNAI BUILDERS SCAM
CHENNAI PRIVATE BUILDERS SCAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.