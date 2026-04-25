பிஞ்சு மனதில் நஞ்சை விதைத்த விஜய் - தவெக தலைவர் மீது குழந்தையின் தந்தை புகார்

குழந்தைகள் சாக்லேட் அல்லது கிண்டர் ஜாய்க்கு அடம்பிடிப்பது போல, பெற்றோரிடம் அடம்பிடித்து தனக்கு வாக்களிக்க சொல்ல வேண்டும் என தவெக தலைவர் விஜய் பேசினார்.

தவெக தலைவர் மீது புகாரளிக்க வந்த விசிகவினர்
தவெக தலைவர் மீது புகாரளிக்க வந்த விசிகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 25, 2026 at 9:06 PM IST

கோயம்புத்தூர் : பிஞ்சு மனதில் நஞ்சை விதைக்கும் விதமாக குழந்தைகளிடம் வாக்குக்கேட்ட தவெக தலைவர் விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி குழந்தையின் தந்தை கோவை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கு முன்பு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் அனல் பறக்கும் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டனர். அந்த வகையில், முதல் முறை தேர்தல் களம் காணும் தவெக தலைவர் விஜய், கடந்த 21ஆம் தேதி சென்னை பெரம்பூரில் மேற்கொண்ட இறுதி பரப்புரையில், ‘குழந்தைகள் சாக்லேட் அல்லது கிண்டர் ஜாய்க்கு அடம்பிடிப்பது போல, பெற்றோரிடம் அடம்பிடித்து தனக்கு வாக்களிக்க சொல்ல வேண்டும்’ என வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், விஜய்யின் அந்த பேச்சைக் கேட்ட தனது 5 வயது மகன், அவர் ஜெயிக்கவில்லை என்றால் சாப்பிடமாட்டேன் என அடம்பிடிப்பதாகவும், தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக குழந்தைகளின் மனநிலையை தவறாக பயன்படுத்தும் விஜய்யின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தந்தை ஒருவர் காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

கோவை கணபதி பகுதியை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன். இவர் விசிக தொண்டரணி மாவட்ட அமைப்பாளராக உள்ளார். இவருக்கு 5 வயதில் மகன் உள்ளார். இந்நிலையில், இவர் கோவை மாநகர காவல் ஆணையாளரிடம் ஒரு புகார் மனு அளித்தார். அதில், “குழந்தைகள் சாக்லேட்டிற்கு அடம்பிடிப்பது போல், பெற்றோர்களிடம் அடம்பிடிக்க தனக்கு வாக்களிக்க சொல்ல வேண்டும் கூறினார்.

தவெக தலைவர் விஜய் மீது புகார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசியல் முதிர்ச்சியற்ற இத்தகைய தூண்டுதல், பிஞ்சு குழந்தைகளின் மனநிலையை தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக தவறாக பயன்படுத்துவதாகும். இதனால் எனது 5 வயது மகன் விஜய்க்கு வாக்களிக்குமாறு என்னிடம் அடம்பிடித்தான். அதற்கு நான் மறுப்பு தெரிவித்தபோது, மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி அழுதும், உணவை தவிர்த்தும் தவெக-விற்கு ஓட்டு போடுமாறு பிடிவாதம் பிடித்தான்.

இதையும் படிங்க : சென்னையில் எல்.பி.ஜி கேஸ் தட்டுப்பாடு: ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு

இதனால் அக்கட்சிக்குதான் ஓட்டுப்போட்டதாக பொய் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதால், எனக்கு மிகுந்த மனவேதனை ஏற்பட்டது. ‘விஜய் மாமா ஜெயிக்கவில்லை என்றால் நான் சாப்பிடமாட்டேன்’ என எனது மகன் தொடர்ந்து அழுது வருகிறான். இதேபோல பல குழந்தைகள் உளவியல் சிக்கல்களை சந்திக்கின்றனர். தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி பிஞ்சு மனதில் நஞ்சை விதைத்த விஜயின் செயலால், பல குழந்தைகள் உளவியல் சிக்கல்களை சந்திக்கின்றனர்.

இது மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டங்களின்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இதுதொடர்பாக தவெக. தலைவர் விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, அவர் பேசிய வீடியோ காட்சிகளை சமூக வலைதளங்களில் இருந்து நீக்க வேண்டும். இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் புகார் அனுப்பியுள்ளேன். நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையெனில், நீதிமன்றத்தை நாடுவேன்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

