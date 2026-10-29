ஆட்டோக்களில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை - தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை
ஆட்டோ ரிக்க்ஷாவில் பார்வைக்கு வைத்துள்ள கட்டண அட்டையில் உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து கட்டண அட்டையின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
Published : October 29, 2026 at 1:39 PM IST
சென்னை: ஆட்டோக்களில் அரசு நிர்ணயித்ததை விட கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு எச்சரித்துள்ளது.
இது குறித்து, போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “ஆட்டோ ரிக்க்ஷா சங்கங்கள் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்புகளுடன் கலந்தாய்வு கூட்டம் கடந்த ஜூலை 9 ஆம் தேதி போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தலைமையில் நடத்தப்பட்டது.
இதை தொடர்ந்து ஆட்டோ ரிக்க்ஷா கட்டணம் மறுநிர்ணயம் செய்ய ஒரு அலுவலர் குழு அமைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டோ ரிக்க்ஷா உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர் சங்கங்கள், நுகர்வோர் அமைப்புகள் ஆகியோர்களின் கருத்துகள் மற்றும் பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் குழு பரிந்துரைகள் வழங்கியது.
அதன் அடிப்படையில், ஆட்டோ ரிக்க்ஷா கட்டணம் மறு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இயக்கப்படும் ஆட்டோக்களுக்கான குறைந்தப்பட்ச பயணத் தூரம் 1.8 கிலோ மீட்டராக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இந்த தூரத்தில் பயணம் செய்வதற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணம் 50 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, குறைந்தபட்ச தூரத்தைத் தாண்டி பயணிக்கும் ஒவ்வொரு கூடுதல் கிலோ மீட்டருக்கும், 25 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். தொடர்ந்து, மலைப்பாதைகளில் இயக்கப்படும் ஆட்டோக்களுக்கு குறைந்தப்பட்ச கட்டணத்தைப்போல் 1.2 மடங்கு கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இரவு 10 மணி முதல் அதிகாலை 5 மணி வரை இயக்கப்படும் ஆட்டோக்களுக்கு, வழக்கமான கட்டணத்தைப் போல் 1.5 மடங்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ஆட்டோக்களில் பயணிகள் காத்திருக்கும் நேரத்திற்காக ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு ரூபாய் காத்திருப்பு கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டோ ரிக்ஷா உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், 6 மாத காலத்திற்குள் தங்களின் கட்டணத்தை, புதிய கட்டணத்திற்கு ஏற்றவாறு மறுசீரமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அது வரை போக்குவரத்துத் துறை இணையதளத்தில் உள்ள கட்டண அட்டையை பதிவிறக்கம் செய்து, பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வாகனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
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ஆட்டோ ரிக்க்ஷாவில் பார்வைக்கு வைத்துள்ள கட்டண அட்டையில் உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து கட்டண அட்டையின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
மேலும், போக்குவரத்துத் துறையின் https://tnsta.gov.in/என்ற இணையதளத்தில் கட்டண அட்டையை பார்வையிடலாம். பொதுமக்கள் அதிக கட்டணம் குறித்த புகாரை 1800 425 5430 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்” என்றுத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.