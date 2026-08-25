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ரூ.1.5 லட்சம் லஞ்சம் பெற்றதாக வி.ஏ.ஓ. மீது புகார் - ஆடியோ வெளியானதால் பரபரப்பு

ஒட்டப்பிடாரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் புகாரளித்ததைத் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

ஒட்டப்பிடாரம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
ஒட்டப்பிடாரம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 4:35 PM IST

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தூத்துக்குடி: இலவச வீட்டு மனை பட்டா பெற்று தருவதாக கூறி ரூ.1.50 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெற்றதாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் மீது புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஒட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள கீழமுடிமண் கிராமத்தில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட விவசாய குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இப்பகுதியில் வசிக்கும் சிலர் தங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என மாவட்ட அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

அந்த வகையில், 10 பேர் பட்டா பெறுவதற்காக விண்ணப்பித்த நிலையில், ஒவ்வொருவரிடமும் ரூ. 15 ஆயிரம் முதல் ரூ. 25 ஆயிரம் வரை கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதி பணம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இதன்படி, சுமார் ரூ.1.50 லட்சம் வரை லஞ்சமாக பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பில் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.

இதற்கு முன்னதாக, சுமார் 8 மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த 10 பேருக்கு இலவச வீட்டு மனை தொடர்பான ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அந்த ஆணைகள் கிடைத்த பிறகும் இதுவரை பட்டா வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பல மாதங்களாக காத்திருந்தும் பட்டா கிடைக்காததால், தாங்கள் கொடுத்த பணத்தை கிராம மக்கள் திரும்பக் கேட்டபோதுதான் பிரச்சனை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, பட்டா பெறுவதற்காக பணம் கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் பெண் ஒருவருக்கும், கீழமுடிமண் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதிக்கும் இடையே நடைபெற்றதாக கூறப்படும் தொலைபேசி உரையாடல் தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதி
கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த தொலைபேசி உரையாடலில், பாதிக்கப்பட்ட பெண், கீழமுடிமண் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம், பணம் கொடுத்து பல மாதங்கள் ஆகியும், இதுவரை பட்டா கிடைக்காததை பற்றியும், பட்டா கிடைக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, பணத்தையாவது திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள் எனவும் கேட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒட்டப்பிடாரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று வட்டாட்சியரிடம் இச்சம்பவம் தொடர்பாக புகார் மனு அளித்துள்ளனர். புகாரை ஏற்றுக்கொண்ட வட்டாட்சியர், லஞ்சம் பெற்ற விவகாரம் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இதுத்தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருலதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

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தொடர்ந்து, கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதியை, வட்டாட்சியர் நேரில் அழைத்து விசாரணை செய்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பணத்தை திருப்பி வழங்குமாறு அறிவுறுத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதற்கு முன்னதாக, கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதி, விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் விஏஓவாக பணிபுரிந்தபோது, இவர் மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதி மீது லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் தொடர்பாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

COMPLAINT AGAINST VAO
AUDIO RECORDING
கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணபதி
CASE FOR A BRIBE
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