கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக புகார் – நடவடிக்கை கோரி தலைமைச் செயலாளருக்கு கடிதம்?
ஆட்சியருக்கு தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டால், தன் மீது என்ன நடவடிக்கை வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் என்று தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 10:17 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி பெண் ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், அவர் மீது நடவடிக்கை கோரி தலைமைச் செயலாளருக்கு ஆட்சியரின் கணவர் கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும், மதுபோதையில் அவரது வீட்டிற்குச் சென்று தொந்தரவு செய்ததாகவும் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியருக்குத் தனிப் பாதுகாப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த சம்பவம் குறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும், மதுபோதையில் ஆட்சியரின் வீட்டிற்கே சென்று தொந்தரவு செய்ததாகவும் வெளியாகும் செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியளிப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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ஒரு மாவட்டத்தின் மக்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கே ஆளுங்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரால் பாதுகாப்பற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விமர்சித்துள்ளார்.
இதேபோல், திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவில், ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரால் மாவட்ட ஆட்சியருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.
தனிப் பாதுகாப்பு அதிகாரியை நியமிப்பதன் மூலம் மட்டுமே ஆட்சியருக்கு என்ன பாதுகாப்பை வழங்கிவிட முடியும் என்றும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும், நேரில் சென்று விரும்பத்தகாத வகையில் நடந்துகொண்டதாகவும், இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் முறைப்படி புகார் அளித்துள்ளதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகி வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தச் செய்திகள் உண்மையாக இருந்தால், முறையான விசாரணை நடத்தி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஜோதிமணி எம்.பி. வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஒரு பெண் தனது அறிவு, திறமை, உழைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் உயர்ந்த பொறுப்பை அடைந்தாலும், அவரை வெறும் பெண்ணாகவும் உடலாகவும் மட்டுமே பார்க்கும் மோசமான மனநிலையைக் கடந்து செல்ல முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட ஆட்சியர்களில் ஏறக்குறைய 50 சதவீதம் பேர் பெண்களாக இருப்பது, பெண்களின் உழைப்பு, திறமை மற்றும் நிர்வாகத் திறன் மீது முதலமைச்சர் வைத்துள்ள நம்பிக்கையைக் காட்டுவதாகவும், ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதற்கிடையே, தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கம் அளித்த கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ், அதிகாரிகள் மீது தனக்கு மிகுந்த மதிப்பும் மரியாதையும் இருப்பதாகவும், யாருக்கும் தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் தவறாமல் பங்கேற்று வருவதாகவும், சில நிகழ்ச்சிகளின்போது சென்னையில் இருந்ததால் மட்டுமே கலந்துகொள்ள முடியவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார். ஆட்சியருக்கு அஞ்சி அரசு விழாக்களில் பங்கேற்காமல் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம், தனக்கு ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தவெக சார்பில் வெற்றி பெற்ற ஒரே சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான்தான் என்பதால், தன்னைப் பற்றித் தவறான தகவல்களைப் பரப்பி அரசியல் ரீதியாகப் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முயற்சி நடைபெறுவதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தான் தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டால், தன் மீது என்ன நடவடிக்கை வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
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இந்த நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமாருக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியரின் கணவரும், விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியருமான ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் புகார் கடிதம் எழுதியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தப் புகார் கடிதம், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் பார்வைக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஏற்கெனவே தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்து வரும் நிலையில், தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தொடர்பான இந்தப் புகார் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.