ரஜினிகாந்தின் ’தர்மன்’ படத்தில் நடிக்க ரூ.18 லட்சம் சம்பளம் எனக்கூறி மோசடி - சென்னை கமிஷனரிடம் புகார்
நடிகர் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ’தர்மன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : September 23, 2026 at 3:08 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்தின் ’தர்மன்’ படத்தில் நடிக்க ரூபாய் 18 லட்சம் வரை சம்பளம் எனக்கூறி மோசடியில் ஈடுபட்ட கும்பல் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கூறி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ’தர்மன்’ திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு வழங்குவதாகக் கூறி, நடிகர்களிடம் பணம் வசூலித்து மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் நபர்கள் மீது சென்னை காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து தேனாம்பேட்டை காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நடிகர் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ’தர்மன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், ’ஆகாஷ் காஸ்டியூம்ஸ்’ என்ற பெயரில் சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த விளம்பரங்களில், தர்மன் திரைப்படத்தின் வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பில் நடிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், இதற்காக நடிகர் அட்டை வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு பெறுவதற்காக முதற்கட்டமாக ரூ.12,500 செலுத்த வேண்டும் என்றும், படத்தில் நடித்தால் ரூ.18 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்படும் என்றும் ஆசை வார்த்தைகள் கூறப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.
இந்த விளம்பரங்களை நம்பி சிலர் பணம் செலுத்தி இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படும் நிலையில், திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் படத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி போலியான விளம்பரங்கள் மூலம் பொதுமக்களிடம் பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக நடிகர் கமல்ஹாசனின் உதவியாளர் முரளி என்பவர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். அதன்படி, திரைப்படத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி போலியான முறையில் நடிகர்களை தேர்வு செய்வதாக கூறி, பணம் வசூலிக்கும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்புகாரைப் பெற்ற சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகம், சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த தேனாம்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு புகாரை அனுப்பி வைத்தது. இதனையடுத்து தேனாம்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்கள், அதில் இடம்பெற்றுள்ள தொலைபேசி எண்கள், மற்றும் பணம் செலுத்துமாறு தெரிவிக்கப்பட்ட விவரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை போலீசார் சேகரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், விளம்பரங்களை வெளியிட்டது யார், பணம் எந்த வங்கி கணக்கு அல்லது இணையவழி பணப்பரிமாற்ற முறையில் பெறப்பட்டது என்பது குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசாரின் உதவியும் பெறப்பட்டுள்ளது.
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அதுமட்டுமின்றி, சமூக வலைதளங்களில் போலியான பெயர் மற்றும் திரைப்பட விளம்பரங்களை பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபட்ட நபர்களை அடையாளம் காணும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், ’தர்மன்’ திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு வழங்குவதாக கூறி இதுவரை எத்தனை பேரிடம் பணம் பெறப்பட்டுள்ளது, எத்தனை பேர் இந்த விளம்பரத்தை நம்பி பணம் செலுத்தியுள்ளனர் என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.