ETV Bharat / state

ஜெம் வீரமணி யார் என்றே தெரியாது; பென்டிரைவ் ஆதாரத்தை பார்த்ததும் காவல்துறையை அணுகினோம்: புகார்தாரர் ஹரிகரன் தகவல்

பணம் இருப்பதால் சட்டத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால், சட்டப்படி கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என ஹரிகரன் தெரிவித்தார்.

ஜெம் வீரமணி தொடர்புடைய பென் டிரைவ் ஆதாரத்தை காவல்துறையிடம் வழங்கிய ஹரிகரன்
ஜெம் வீரமணி தொடர்புடைய பென் டிரைவ் ஆதாரத்தை காவல்துறையிடம் வழங்கிய ஹரிகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BY சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: ஜெம் வீரமணி யார் என்றே தனக்கு தெரியாது என்றும், பென் டிரைவ் ஆதாரத்தை பார்த்ததும் காவல்துறையை அணுகியதாக இந்த வழக்கை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்த தொண்டு நிறுவனத்தின் செயலாளர் ஹரிகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெம் வீரமணி பாலியல் வழக்கு தமிழகத்தை தாண்டி தேசிய அளவிலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் என மொத்தம் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கை ஆரம்பத்தில் சில காவல்துறை அதிகாரிகள் மூடி மறைக்க முயன்றதாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு வேகம் எடுத்துள்ளது.

புகார்தாரர் ஹரிகரன்

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் முதன்முதலாக பென்டிரைவ் ஆதாரத்தை காவல்துறையினரிடம் வழங்கியதாக கூறப்படும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் ஹரிகரனை ஈ டிவி பாரத் செய்தித் தளம் சார்பில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அவர் இந்த விவகாரத்தில் பல பிரத்யேக தகவல்களை அளித்தார்.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர் கூறுகையில், "பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்துக்காக 32 ஆண்டுகளாக எங்கள் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான பணிகளில் அரசு மற்றும் காவல்துறையுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம்.

ரகசிய பென்டிரைவ்

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி காலையில் என்னிடம் ஒரு பென்டிரைவ் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அந்த பென்டிரைவில் இருந்த காட்சிகளை பார்த்தவுடன் அதன் தீவிரத்தை உணர்ந்தோம். அதே நாள் மதியம், காவல்துறை அதிகாரிகளை அணுகினோம். ஆதாரத்தின் தன்மை குறித்து கேட்டறிந்த காவல்துறையினர் முறைப்படி புகார் அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.

அதன் அடிப்படையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் ஜெம் வீரமணி யார், அவருடைய பின்னணி என்ன என்பது குறித்து எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. எங்களிடம் கிடைத்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே காவல்துறையை அணுகினோம்.

பென்டிரைவில் இருந்த காட்சிகள் உண்மையில் பாலியல் துன்புறுத்தலை காட்டுகிறதா? என காவல்துறை தரப்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அது குழந்தைக்கு எதிரான பாலியல் குற்றம் தொடர்பான காட்சி என்பதில் எங்களுக்கு தெளிவு இருந்தது. அதன்பிறகு புகார் முறைப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

தகவல் அளித்தவரின் அடையாளம் 'ரகசியம்'

எங்களிடம் தகவல் அளிக்க வரும் நபர்களிடம் பெயர், முகவரி, ஆதார் அட்டை உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களை நாங்கள் கேட்பதில்லை. தகவல் அளிப்பவரின் அடையாளத்தை ரகசியமாக பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியம். தகவல் அளிப்பவரின் அடையாளம் வெளியே தெரிந்துவிடும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டால், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான முக்கியமான தகவல்களை எங்களை போன்ற அமைப்புகளிடம் தெரிவிக்க பொதுமக்கள் தயங்குவார்கள். அதனால் தகவல் அளிப்பவரின் ரகசியத்தன்மை பாதுகாக்கப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான தகவல்களை 1098 குழந்தைகள் உதவி எண்ணிலும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்.

பாய்ந்தது போக்சோ

பென்டிரைவில் கிடைத்ததாகக் கூறப்படும் காணொலி அடிப்படையில் அளிக்கப்பட்ட புகாரைத் தொடர்ந்து வீரமணி மற்றும் சாந்தி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் 7 மற்றும் 8 ஆவது பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. காணொலியின் உண்மைத் தன்மை, அதில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் சிறுமி யார், அவர் தற்போது எங்கு இருக்கிறார், காணொலி எப்போது மற்றும் எங்கு பதிவு செய்யப்பட்டது, அதில் இடம்பெற்றுள்ள நபர்கள் யார் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை தொடங்கியது.

சிறுமியை அடையாளம் காண முடியாத நிலை

காணொலி ஆதாரம் காவல்துறையிடம் இருந்தபோதிலும், அதில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் சிறுமியை உடனடியாக அடையாளம் காண முடியவில்லை. சிறுமியின் குடும்ப பின்னணி, இருப்பிடம், காணொலி பதிவு செய்யப்பட்ட காலம், இடம் உள்ளிட்ட விவரங்களை கண்டறிவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் வழக்கின் விசாரணை எதிர்பார்த்த வேகத்தில் முன்னேறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

'நேர்மையான அதிகாரிகள் விசாரிக்க வேண்டும்'

இந்த வழக்கில் தற்போது நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணையில் ஈடுபட்டிருப்பது முக்கியமானது. வழக்கில் கிடைத்துள்ள அனைத்து ஆதாரங்களையும் முறையாக ஆய்வு செய்து எந்த கோணமும் விடுபடாமல் விசாரணை நடத்த வேண்டும். முன்பு நடைபெற்ற விசாரணையில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்திருந்தால், அவையும் வெளிச்சத்துக்கு வர வேண்டும். புதிய விசாரணை முழுமையானதாகவும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலும் இருக்க வேண்டும்.

கடுமையான தண்டனை தேவை

பணம் இருப்பதால் சட்டத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படும் நிலையில் சட்டப்படி கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும். இதுபோன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சட்டத்தின் நடவடிக்கை ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைய வேண்டும். பணம் மற்றும் அதிகாரத்தின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை மறைக்க முடியாது என்ற நிலை உருவாக வேண்டும்.

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் வேண்டும்

குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதற்கு அரசு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும். குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோருக்கு அவர்களுடைய உரிமைகள், பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் மற்றும் புகார் அளிக்கும் நடைமுறைகள் குறித்து தொடர்ந்து எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பும் சட்ட உதவியும் கிடைக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் அடையாளம் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், அவர்கள் மீண்டும் பாதிக்கப்படாத வகையில் நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும்" என ஹரிகரன் கூறினார்.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
புகார்தாரர் ஹரிகரன்
பென்டிரைவ்
சிறுமிகள்
GEM VEERAMANI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.