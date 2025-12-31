ETV Bharat / state

YEARENDER 2025: சென்னை விமான நிலையத்தில் ஒரே நேரத்தில் பிடிபட்ட 13 'குருவிகள்', 30-க்கும் மேற்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்

இந்த ஆண்டு சென்னை விமான நிலையத்திற்கு தாய்லாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் எனப்படும் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 12:00 PM IST

சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: 2025 ஆம் ஆண்டில் சென்னை விமான நிலையத்தில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் காணலாம்...

பாஸ்ட் ட்ராக் இமிகிரேஷன்

சென்னை விமான நிலையத்தில் குடியுரிமை சோதனை பிரிவில், பயணிகள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்து கிடப்பதை முடிவுக்கு கொண்டு வர பாஸ்ட் ட்ராக் இமிகிரேஷன்-டிரஸ்டட் ட்ராவலர் ப்ரோக்ராம் (FTI-TTP) என்ற புதிய திட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது.

ஒரே நேரத்தில் பிடிபட்ட 13 குருவிகள்

ஜனவரி 19 ஆம் தேதி, வெளிநாடுகளில் இருந்து பெருமளவு தங்கம் மற்றும் விலை உயர்ந்த ஐபோன்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக சுங்கத்துறை விஜிலென்ஸ் அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அவர்கள் சாதாரண உடையில் விமான நிலையத்திற்கு வெளியே நின்று கண்காணித்த போது சந்தேகத்தின்பேரில் 13 பயணிகளை பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போது, அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 1.5 கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய 2 கிலோ தங்கம் மற்றும் ஐபோன்கள் இருந்ததை கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில் அவர்கள் குருவிகளாக செயல்பட்டது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அவர்கள் அனைவரையும் விஜிலன்ஸ் அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

சென்னை வந்த வானத்தின் இளவரசி

அமெரிக்காவை தலைமை இடமாக கொண்டு இயங்கும் நேஷனல் ஏர்லைன்ஸுக்கு சொந்தமான மிகப் பெரிய சரக்கு விமானம், 124 டன் சரக்குகளுடன் ஜனவரி மாதம் 24 ஆம் தேதி சென்னை சர்வதேச விமான நிலைய சரக்ககம் பகுதிக்கு வந்து தரை இறங்கியது. இந்த விமானம் 'வானத்தின் இளவரசி' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மஸ்கட்டுக்கு கூடுதல் நேரடி விமான சேவை

சென்னையில் இருந்து ஓமன் நாட்டு தலைநகர் மஸ்கட்டுக்கு நேரடி விமான சேவைகள் ஏற்கனவே இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா, ஓமன் ஏர்லைன்ஸ், சலாம் ஏர் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் வழங்கி வருகின்றன. மஸ்கட் நகருக்கு சென்னையில் இருந்து பயணிகள் அதிக அளவில் செல்கின்றனர். இதையடுத்து ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனம் சென்னையில் இருந்து மஸ்கட்டிற்கு நேரடி விமான சேவையை புதிதாக தொடங்கியது.

உதான் யாத்ரி கபே திட்டம்

சென்னை விமான நிலையத்தில் மலிவு விலை உணவகமான உதான் யாத்ரி கபே திட்டத்தை ஒன்றிய விமான போக்குவரத்து அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 27ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார். இந்த உணவகத்தில் காபி, டீ ரூய10-க்கும், தண்ணீர் பாட்டில் ரூ. 10, சமோசா ரூ.20, ஸ்வீட் ரூ.20-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடத்தல் தங்கம் என தாலியை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை

இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் பெண் ஒருவரிடம் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கடத்தல் தங்கம் என்ற சந்தேகத்தின்பேரில் அவர் அணிந்திருந்த தாலி, வளையல் ஆகியவற்றை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்திருந்தனர். இது தொடர்பாக அந்த பெண் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார். இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம், அந்த பெண்ணிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தாலி உள்ளிட்டவற்றை உடனடியாக ஒப்படைக்க விமான நிலைய சுங்கத்துறைக்கு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, அந்த பெண்ணிடம் தாலி உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் மாநகர அரசு பேருந்து சேவை
சென்னை விமான நிலையத்தில் அரசு பேருந்து சேவை தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசு பேருந்து சேவை தொடக்கம்

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் மற்றும் விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியில் செல்லும் பயணிகள் வசதிக்காக, மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் ஏப்ரல் 25 ஆம் தேதி முதல் சர்வதேச முனையம், வருகைப் பகுதி டெர்மினல் 2 அருகே இருந்து, பேருந்துகள் சேவை தொடங்கின. சென்னை விமான நிலையம்- கிளாம்பாக்கம், சென்னை விமான நிலையம்- கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை வரை 24 மணி நேரமும் பேருந்து சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஆமை வேகத்தில் பிளாசா பணிகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் டெர்மினல் ஒன்றுக்கு எதிரே, பயணிகள் வசதிக்காக, பிளாசா என்ற ஓய்வு பகுதியை உருவாக்க முடிவு செய்தனர். அதன்படி தனியார் நிறுவனத்திடம், அந்தப் பொறுப்பு கடந்த, 2023 ஆம் ஆண்டு ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆனால், பணிகள் நிறைவடைந்து இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் பயணிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இண்டிகோ விமான சேவை பாதிப்பு

பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக, நாடு முழுவதும், இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாக சுமார் பத்து நாட்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் 50 முதல் 80 விமானங்கள் வரை ரத்து செய்யப்பட்டு பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர். இதன் காரணமாக மற்ற விமான சேவை நிறுவனங்களில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு கட்டணங்கள் வசூலித்தன.

ஏ.டி.ஆர் ரக சிறிய விமான சேவை நிறுத்தம்

இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம், டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் திருச்சி, மதுரைக்கு இயக்கி வந்த அனைத்து, ஏ.டி.ஆர் ரக சிறிய விமானங்களையும் ரத்து செய்து விட்டு, அதற்குப் பதிலாக, பெரிய ரக விமானங்களான, ஏ20என் என்ற விமானங்களை இயக்கத் தொடங்கியது. இந்த பெரிய ரக விமானங்களில் ஒரே நேரத்தில் 180-ல் இருந்து 184 பயணிகள் வரை பயணிக்க முடியும்.

முடிவுக்கு வராத கடத்தல் சம்பவங்கள்

இந்த ஆண்டு சென்னை விமான நிலையத்திற்கு தாய்லாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து கடத்தி வரபப்ட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் எனப்படும் கஞ்சா பிடிப்பட்டது. குறிப்பாக இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை சென்னை விமான நிலையத்தில் ஹைட்ரோபோனிக் எனப்படும் கஞ்சா பறிமுதலே அதிகம் நடைபெற்றுள்ளது. ஆனால் 2025-ம் ஆண்டில் எவ்வளவு கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது? எத்தனை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன? அதன் மொத்த மதிப்பு என்ன? என்பது குறித்து புள்ளிவிவரங்களை சுங்கத்துறை இன்னும் வெளியிடவில்லை.

வெடிகுண்டு மிரட்டல்

சென்னை விமான நிலைய இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கும் 2025 ஆண்டு மட்டும் சுமார் 30 க்கும் மேற்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டல் இமெயில்கள் வந்துள்ளன. குறிப்பாக, விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த வெடிபொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை சிறிது நேரத்தில் வெடித்து சிதறும் என்ற ரீதியில் அந்த மிரட்டல்கள் வந்தன என விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பயணிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அனுப்பப்படும் இது போன்ற மின்னஞ்சல்களில் சில, வெளிநாட்டு சர்வர்கள் வழியாக அனுப்பப்படுவதால், அதனை கண்டுபிடிக்க காலதாமதம் ஏற்படுவதாக சென்னை விமான நிலைய போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.

