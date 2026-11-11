முரசு புயலில் சிக்கி பலியான 9 மீனவர்களின் குடும்பத்துக்கான இழப்பீடு எவ்வளவு? படகு உரிமையாளரிடம் உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 16-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்த நீதிபதி, பலியான 9 மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் குறித்த விவரங்களை சமர்ப்பிக்கும்படி காவல்துறை தரப்புக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 7:40 PM IST
சென்னை: முரசு புயலில் சிக்கி பலியான 9 மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கூடுதலாக எவ்வளவு இழப்பீடு வழங்கப்படும்? என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்க படகு உரிமையாளருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை காசிமேட்டில் இருந்து மீன் பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் 9 பேர் முரசு புயல் காரணமாக விபத்தில் சிக்கி பலியாகினர். இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த ராயபுரம் போலீஸார், படகு உரிமையாளரான டி.செல்வழகனை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி செல்வழகன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், மனுதாரரை இன்று வரை (11-ஆம் தேதி) நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கும் நடைமுறையை நிறுத்திவைக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, செல்வழகன் தரப்பில் பலியான 9 மீனவர்களுக்கும் தலா 50 ஆயிரம் ரூபாய் இடைக்கால இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மனுதாருக்கு எதிராக அளித்த புகாரை திரும்பப் பெற உள்ளதாகக் கூறி, பலியான 3 மீனவர்களின் மனைவியர் கடிதம் அளித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதுகுறித்து காவல்துறையிடம் விசாரித்து, விளக்கம் அளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் கேட்டுக் கொண்டதை ஏற்று, வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 16-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்த நீதிபதி, பலியான 9 மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் குறித்த விவரங்களை சமர்ப்பிக்கும்படி காவல்துறை தரப்புக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், கூடுதலாக எவ்வளவு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்கும்படி, மனுதாரர் செல்வழகன் தரப்புக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, பலியான மீனவர்களின் குடும்பத்தினரை எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்த்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.