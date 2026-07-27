மதுபோதையில் ஓசியில் பட்டாசு கேட்டு தகராறு - காவலாளி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 2 பேர் கைது
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சின்ன வீராணம் பகுதியைச் சேர்ந்த அஜித்( 23), பெரிய சோரகை பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் (20 ) ஆகிய இருவரும் போலீசார் விசாரணையில் சிக்கினர்.
Published : July 27, 2026 at 9:13 PM IST
சேலம்: சேலம் அருகே மதுபோதையில், ஓசியில் பட்டாசு கேட்டு வற்புறுத்தி, பட்டாசு கடையின் காவலாளி அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 2 இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம், வீராணம் குட்டக்காடு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பட்டாசு கடையில் மேட்டுப்பட்டி தாதனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த வெள்ளைக்குட்டி (70) என்பவர் காவலாளியாக வேலை செய்து வந்தார்.
இவரது மகள் திலக ரோஜினி, தனது கணவர் சண்முகத்துடன் நேற்று இரவு 10:20 மணியளவில், வெள்ளைக்குடி வேலை செய்யும் பட்டாசு கடை பகுதியில் நடைப்பயிற்சி சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, வெள்ளைக்குட்டி வேலை செய்யும் பட்டாசு கடையில் இருந்து அலறல் சத்தம் கேட்டது.
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இதையடுத்து, திலக ரோஜினியும் அவரது கணவரும் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, வெள்ளைக்குட்டியை இரண்டு இளைஞர்கள் அடித்து, உதைத்து கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது. அவர்கள் இருவரையும் திலக ரோஜினியும் அவரது கணவரும் விரட்டிவிட்டு, வெள்ளைக்குட்டியை அவர்களிடம் இருந்து மீட்டனர்.
படுகாயத்துடன் மயக்க நிலையில் இருந்த வெள்ளைக்குட்டியை திலக ரோஜினி, 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை வரவழைத்து அதில் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவமனையில் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வெள்ளைக்குட்டி வரும் வழியிலேயே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, திலக ரோஜினியும் அவரது கணவரும் வீராணம் காவல் நிலையத்தில், தனது அப்பாவை அடித்து கொலை செய்த இளைஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புகார் அளித்தனர். அந்தப் புகாரின் பேரில், வெள்ளைக்குட்டியை அடித்துக் கொன்ற இளைஞர்களை வீராணம் போலீசார் தீவிரமாக தேடிவந்தனர்.
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இதையடுத்து, சின்ன வீராணம் பகுதியைச் சேர்ந்த அஜித்( 23), பெரிய சோரகை பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் (20 ) ஆகிய இருவரும் போலீசார் விசாரணையில் சிக்கினர். அவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியபோது, மதுபோதையில் இருந்த இருவரும், வெள்ளைக்குட்டியிடம் ஓசியில் பட்டாசு கேட்டு வாக்குவாதம் செய்ததும், வெள்ளைக்குட்டியை கொடூரமாக தாக்கியதும் தெரியவந்தது.
இதனை அடுத்து இருவரையும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.