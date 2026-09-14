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இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் போட்டியிடுவது தவெகவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படாது: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

இடைத்தேர்தலில் தவெக நிச்சயம் வெற்றிபெறும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 5:21 PM IST

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வேலூர்: இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிட்டாலும் த.வெ.க.வுக்கு எந்த பின்னடைவும் ஏற்படாது என அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், இடைத்தேர்தல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

கம்யூனிஸ்ட்கள் போட்டி தவெகவை பாதிக்காது

அப்போது பேசிய அவர், "தமிழக முதலமைச்சரின் தலைமையில் அனைத்து அரசுத் துறைகளும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தொகுதிகளில் சிறப்பான முறையில் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

மக்களின் வரிப்பணத்தில் இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட வீணாகவோ, சிதறலாகவோ செலவாகாத வகையில் நேர்மையான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தில் மத நல்லிணக்கம் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. ஜாதி, மத பாகுபாடின்றி அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அரசின் நலத்திட்டங்கள் சென்றடையும் வகையில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போட்டியிடுவது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதனால் எங்களுக்கு எந்த பின்னடைவும் ஏற்படாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கொள்கை இருக்கிறது. அந்தக் கொள்கையின் அடிப்படையில் அவர்கள் தங்களது முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள். எங்களைப் பொறுத்தவரையில் இதனால் எந்தப் பின்னடைவும் இல்லை" என்றார்.

லண்டன் பயணம் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை

லண்டன் பயணம் தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர் கூறியிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "எல்லோரும் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். வெளியே வந்து சொல்வது வேறு; செயல்பாடுகளில் எவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கின்றன என்பது தெரியும்" என்று தெரிவித்தார்.

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விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை

விவசாய உற்பத்தி தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இந்தியாவின் இலக்கு இரண்டு மடங்கு அளவுக்கு தேவையான உணவு உற்பத்தியை உறுதி செய்வதாகும். இதன் அடிப்படையில் விவசாயிகள் பல மடங்கு கூடுதல் உற்பத்தி செய்யும் நிலையை உருவாக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

விவசாயிகளுக்கு தேவையான விதை நெல் உள்ளிட்ட இடுபொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதுடன், விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிக்க தேவையான அனைத்து உதவிகளும் கிடைக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

1,500 நில அளவையர்கள் நியமனம்

வருவாய்த்துறையில் பணிகளை விரைவுபடுத்தும் வகையில் 1,500 நில அளவையர்களை அரசு நியமிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த ஆட்சியை போல் வெறும் காகித வடிவில் பட்டா வழங்கும் நடைமுறை இருக்காது. சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை நேரில் தேர்வு செய்து, அதன் எல்லைகளை உறுதி செய்து, பவுண்டரி அமைக்கப்பட்ட பின்னரே பட்டா வழங்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" எனவும் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

தவெக
கம்யூனிஸ்ட்கள்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
BY ELECTION
MINISTER SENGOTTAIYAN

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