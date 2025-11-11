'2026 தேர்தலில் கூடுதல் தொகுதிகள் கேட்போம்'... ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த கம்யூனிஸ்ட்!
அதிமுக தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் குரல் ஆர்எஸ்எஸ்-ன் குரலாக மாறி வருவதாக இந்திய கம்யூ. மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் குற்றம் சாட்டினார்.
Published : November 11, 2025 at 3:48 PM IST
தஞ்சாவூர்: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கடந்த தேர்தலை விட கூடுதல் தொகுதிகள் கேட்போம் என்று இந்திய கம்யூ. மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் 2026-ல் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், SIR எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டுள்ளது. ஆனால், அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், எஸ்ஐஆர் பணியை கைவிடக் கோரியும் திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (நவ.11) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அந்த வகையில், SIR-ஐ கண்டித்து தஞ்சாவூரில் தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், திமுக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.பழநிமாணிக்கம், தஞ்சை எம்.பி முரசொலி, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மேயர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டு கண்டன கோஷத்தை எழுப்பினர்.
முன்னதாக, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய கம்யூ. கட்சி மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், “வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியை (SIR) நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். தமிழக முதலமைச்சர் சொல்வது போல, SIR ஆரம்ப நிலையிலேயே தோற்றுவிட்டது. ஒன்றிய அரசு, தேர்தல் ஆணையம் ஜனநாயகத்திற்கு மதிப்பு அளிக்குமேயானால், சட்டமன்றம் நிறைவேற்றியுள்ள தீர்மானத்திற்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும். ஆரம்ப நிலையிலேயே குளறுபடிகள் இருக்கிறது. தோல்வியடைந்துவிட்டது.
|இதையும் படிங்க: கோவையில் ஒரு தொகுதியில் கூட அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை வெற்றி பெற விடக் கூடாது! செந்தில் பாலாஜி பேச்சு!
ஆகையால், SIR-ஐ தமிழக முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப நிறுத்தி வைப்பதே நல்லது. இது போன்ற விஷயங்களில் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை ஏற்க இயலாது. இதை நாங்கள் முற்றிலும் நிராகரிக்கிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, “அதிமுக ஜனநாயக வடிவமான கட்சி, அதன் தலைவரான எடப்பாடி பழனிசாமியின் குரல் ஆர்எஸ்எஸ்-யின் குரலாக மாறி வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. மேலும், கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டோம். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கட்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் சூழலுக்கு ஏற்ப சில இடங்கள் அதிகப்படுத்தி கேட்போம். அதை முதலமைச்சர் ஜனநாயக விரோதமாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், தோழமையின் கோரிக்கையாகவே எடுத்துக் கொள்வார் என்று நம்புகிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.