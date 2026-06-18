தவெகவில் ஐக்கியமானார் கம்யூ. மூத்த தலைவர் மகேந்திரன்
ஊழலை ஒழிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் தந்துள்ளதாக தவெகவில் இணைந்த கம்யூ. மூத்த தலைவர் மகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 8:04 PM IST
சென்னை: பல ஆண்டுகளாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பயணித்த அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் சி.மகேந்திரன் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார்.
தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் பயணித்து வந்த முக்கிய தலைவர்கள், பிரமுகர்கள் என பலரும் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையும் நிகழ்வு சென்னை பனையூரில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று மாலை நடைபெற்றது. தவெக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சரமான என்.ஆனந்த் தலைமையில் இந்த இணைப்பு விழா நடைபெற்றது. அப்போது அமைச்சர்கள் பார்த்திபன், வெங்கட்ராமன், கீர்த்தனா உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
இதில், திமுக, அதிமுக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இருந்து ஏராளமானோர் அவர்களது ஆதரவாளர்களுடன் தவெகவில் இணைந்தனர்.
குறிப்பாக, பல ஆண்டுகளாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பயணித்த மூத்த கட்சித் தலைவர் மகேந்திரன் தவெகவில் இன்று இணைந்தார். அவருக்கு, என்.ஆனந்த் கட்சி துண்டை போர்த்தி வரவேற்றார். தொடர்ந்து, பொதுச் செயலாளர் ஆனந்துக்கு மகேந்திரன் பூங்கோத்து வழங்கினார்.
தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய அவர், “நான் அரசியலில் மிகவும் வித்தியாசமானவன். பல்வேறு போராட்டங்கள் பங்கேற்று சிறைகளில் இருந்தவன். 18 வயதில் தொடங்கி இன்றுவரை கம்யூ. இயக்கத்திற்காக போராடிக் கொண்டிருப்பவன். சிவப்பு துண்டை போட்டுக் கொண்டே தவெகவில் செயல்பட வேண்டுமென நினைக்கிறேன்.
நான் ஏன் தவெகவில் இணைந்தேன் என்ற கேள்வி எழும். அதற்கு முக்கிய காரணம், ஊழலை ஒழிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் தந்துள்ளார். மேலும், இந்த சமூகம் என்பது மேல்தட்டுக்காரர்களுக்கான, ஆதிக்கக்காரர்களுக்கான வசதிகளை மட்டுமே செய்து கொடுக்கிறது.
நான் அரசியலில் வியந்து பார்த்த ஒரு விசயம், இந்த தேர்தல் சாதியை ஒழித்திருக்கிறது. ஒழிக்கவே முடியாது என்று நினைத்த சாதி, மதம் இன்று ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏழை, பணக்காரர் என்ற வேறுபாட்டை நீக்கி, இந்திய ஜனநாயகத்தில் ஒரு சராசரி குடிமகனும் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற முடியும் என்பதை விஜய் உருவாக்கியுள்ளார்.
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2012-ல் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் ஏழை ஒருவரால் சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்திற்கு உறுப்பினராக செல்ல முடியுமா? என்று கேட்டார்கள். அந்த கேள்விக்கு இன்று தவெக பதிலளித்துள்ளது. பணம் இல்லாதவர்களும் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற முடியும் என்று நிரூபித்துள்ளனர். இதை ஜனநாயகத்தின் ஒரு புரட்சியாக கருதுகிறேன்.
ஏழை, எளிய மக்களுக்காக ஒரு பெரிய அரசியலை, மகாத்மா காந்தி, பெரியார், அம்பேத்கர் முன்னெடுத்தது போல் இந்த கட்சி வளர வேண்டும். அதில் நானும் இணைந்து செயல்பட உள்ளேன்” என்று மகேந்திரன் கூறினார்.