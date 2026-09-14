கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஏன் இரட்டை நிலைப்பாட்டில் உள்ளன? மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் கேள்வி
விநாயகர் சதுர்த்திக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்துச் சொல்லாதனால் தான், மக்கள் சரியான பாடத்தைப் புகட்டி அவரை வீட்டில் உட்கார வைத்திருக்கின்றனர் என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : September 14, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை: "கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஏன் இரட்டை நிலைப்பாட்டில் உள்ளன?" என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகரின் சிலைக்கு மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தினார்.
விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், "இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி விழா தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் மிக விமர்சையாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. உலகம் முழுவதும் இருக்கும் இந்தியர்கள், விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவைக் கொண்டாடி வருகின்றனர். அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நன்னாளில் அனைவரும் சந்தோஷத்தோடு இருக்க வேண்டும், நாடு வளம் பெற வேண்டும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் 2047 இலக்கை அடைய நம் அனைவரின் ஒத்துழைப்போடு நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட வேண்டும் என விநாயகரை வேண்டிக் கொள்கிறேன்.
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட விநாயகர் சதுர்த்தி விழா
தமிழ்நாட்டில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவானது ராமகோபாலனால் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இன்று அனைத்து கிராமங்களிலும், பட்டித்தொட்டிகளிலும் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுவதற்கு முக்கிய காரணம் ஐயா ராமகோபாலன் தான். நம் தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் ஆன்மீக பூமியாகத் திகழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும் வாழ்ந்த பூமியாக தமிழ்நாடு பூமி இருக்கிறது. அதனால்தான் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், எப்போதும் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்வது இல்லை. இதனால்தான் அவருக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் சரியான பாடத்தை புகட்டி அவரை தற்பொழுது வீட்டில் உட்கார வைத்திருக்கின்றனர். அனைத்து பண்டிகைகளுக்கும் மக்களுக்கு வாழ்த்து சொல்வதுதான் நாகரீக அரசியலாக இருக்க முடியும்.
பிரதமர் மோடி தமிழுக்கு முக்கியத்துவம்
பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரஷ்ய அதிபர் புடினுக்கு, ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் புத்தகத்தை வழங்கியுள்ளார். இதன்மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குகிறார் என்பது தெரியவரும். உலகம் முழுவதும் மோடி எங்கு சென்றாலும், திருவள்ளுவரையும், திருக்குறளையும், தமிழ் இலக்கியங்கள் பண்பாடு மரபுகளையும் எடுத்துச் சொல்வதையே வழக்கமாக வைத்து வருகிறார். ஐ.நா. சபையிலும் 'யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' என முழங்கினார்.
லண்டனுக்கு தொழில்துறை அமைச்சர் செல்லாதது ஏன்?
தொழில்முனைவோரைச் சந்திக்கப் போவதாகவும், முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்க்காகவும்தான் முதலமைச்சர் விஜய் லண்டன் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் என கூறுகின்றனர். ஆனால் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க தொழில்துறை அமைச்சர்கூட லண்டன் செல்லவில்லை. அதுதொடர்பான அதிகாரிகளோ, தலைமைச் செயலாளரோகூட செல்லவில்லை. இது அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. வரும் நாட்களில் முதலமைச்சர் தொழில் முதலீட்டாளர்களைச் சந்திக்கிறாரா? என்று நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டு அரசின் கடமை
முதலமைச்சர் விஜய், லண்டனில் கார் ரேஸை துவக்கி வைத்திருப்பதை நான் வரவேற்கிறேன். விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இதை நான் வரவேற்கிறேன். நடிகர் அஜித்குமார் அந்த கார் பந்தயத்தில் கலந்துக் கொண்டதை வரவேற்கிறோம். அதே நேரத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் எதற்காக லண்டன் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் என்பதற்கான தெளிவான விளக்கத்தை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். முதலமைச்சர், தொழில்முனைவோர்களைச் சந்திக்கிறாரா, முதலீடுகளை ஈர்த்து வருகிறாரா என்பதை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டியது அரசின் கடமை. முதலமைச்சரின் பயணத் திட்டத்தை மக்களுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவிற்கு பாஜக ஆதரவு
திமுக என்றைக்குமே மக்களை மதிப்பவர்கள் அல்ல; சகோதரிகளை மதிப்பவர்கள் அல்ல. எல்லோரையும் அவமதிப்பு செய்வதையே திமுக வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளது. இதுதான் அவர்களது மிகப்பெரிய கொள்கையாக உள்ளது. இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவிற்கு ஆதரவு கொடுப்போம் என்ற நிலைப்பாட்டில் பாஜக உள்ளது. அதிமுக வேட்பாளர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறுவார்கள். இதற்கு பாஜக முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி தேர்தல் பணியைச் செய்ய உள்ளது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஏன் இரட்டை நிலைப்பாடில் உள்ளன? ஒருபக்கம் ஆட்சிக்கு ஆதரவு, மறுபக்கம் ஆட்சிக்கு ஆதரவு இல்லை என்ற இரட்டை நிலைப்பாட்டுடன் இருப்பது மக்களை குழப்புவதாகவுள்ளது. கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தெளிவான நிலையில் இல்லை என்பதைத்தான் இது காட்டியுள்ளது; கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் குழம்பிய மனநிலையில் இருக்கின்றனர்" என்றார்.