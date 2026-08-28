நெல்லை அருகே பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு – இருவர் கைது
கோயில் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையின் காரணமாகவே இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது என்பது காவல் துறையின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : August 28, 2026 at 5:02 PM IST
திருநெல்வேலி: தச்சநல்லூர் அருகே உள்ள பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சமூதாய தலைவர் உருவ பட பீடத்தின் அருகே மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் தச்சநல்லூர் அருகே உள்ளது ஊருடையான் குடியிருப்பு நயினார்குளம். இங்கு ஒரு சமுதாய தலைவர் புகைப்படம் வைக்கப்பட்ட பீடம் உள்ளது. இந்த நிலையில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 27) இரவு மர்ம நபர்கள் இந்த பீடத்தின் அருகே பெட்ரோல் குண்டை வீசியுள்ளனர். இதில் அந்த குண்டு பீட சுவர் மீது விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து தகவல் அறிந்ததும் தச்சநல்லூர் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில் இந்த பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் இரு இளைஞர்கள் மது போதையில் ரகளை ஈடுபட்டதும், அவர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசியதும் தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சி பதிவுகளை வைத்து மர்ம நபர்கள் காவல் துறையினர் அடையாளம் கண்டுபிடித்தனர்.
இதன்படி, மது போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்டவர்கள் ஊருடையான் குடியிருப்பு நயினார்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆகாஷ், சந்தன குமார் என்பதும் தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, பெட்ரோல் குண்டு வீச்சில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேரையும் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், ஊர் கோயில் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை காரணமாகவே பெட்ரோல் குண்டு வீசியதாக தெரிய வந்துள்ளது.
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கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் தச்சநல்லூர் காவல் துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அந்த பகுதியில் கூடுதல் காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் நிலவியது.