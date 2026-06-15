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ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வைத்து 17 வயது சிறுமிக்கு தாலிக்கட்டிய வாலிபரால் பரபரப்பு

தப்பியோடிய வாலிபர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர், அவரை அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்
திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 9:34 PM IST

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மதுரை: ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வைத்து 17 வயது சிறுமிக்கு தாலிக்கட்டிய வாலிபரால் மதுரையில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஃபேன்சி ஸ்டோரில் ஒன்றில் 17 வயது சிறுமி ஒருவர் பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில், சிறுமிக்கும் ஸ்டோருக்கு அருகே வசித்து வரும் மாரி என்பவருக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் இருவரும் ஒருவரையொருவர் காதலித்து வந்துள்ளனர். இந்த சூழலில், அந்த ஃபேன்சி கடைக்கு வந்த வாலிபர், சிறுமியோடு பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளார்.

அப்போது ஃபேன்சி ஸ்டோரில் பணியாளர்கள், உரிமையாளர் என யாரும் இல்லை. ஸ்டோருக்கு வந்த வாடிக்கையாளரையும் அனுப்பிவிட்டு வாலிபர் திடீரென தான் மறைத்து வைத்திருந்த தாலியை எடுத்து சிறுமியின் கழுத்தில் கட்டியுள்ளார். இது குறித்த தகவல் சக பணியாளருக்கு தெரியவே உடனடியாக அவர் சிறுமியின் பெற்றோருக்கு தகவல் அளித்துள்ளார்.

இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர், திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதே சமயம், அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் பெண் காவலர்கள், சம்மந்தப்பட்ட சிறுமியை அழைத்துக் கொண்டு சம்மந்தப்பட்ட ஃபேன்சி ஸ்டோருக்கு சென்றனர். காவல்துறையினர் வருவதை அறிந்த அந்த வாலிபர், அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார். பின்னர் சிறுமியை அழைத்துக் கொண்டு திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை காவலர்கள் ஒப்படைத்தனர். காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் சிறுமிக்கு தாலிக்கட்டிய வாலிபர் மதுபோதையில் இருந்தது தெரிய வந்தது.

இதனிடையே, சிறுமி பணியாற்றி வந்த ஃபேன்சி ஸ்டோரில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை காவல்துறையினர் ஆய்வுச் செய்ததில் சிறுமிக்கு தாலிக்கட்டிய காட்சிப் பதிவாகியுள்ளது. இந்த சம்பவம் திருமங்கலம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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யார் அந்த வாலிபர்? எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்? எதற்காக சிறுமிக்கு அவசர அவசரமாகத் தாலிக்கட்டினார்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வாலிபர் குறித்து சிறுமியிடமும் காவல்துறையினர், தகவல்களைச் சேகரித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், சிறுமிக்கு தாலிக்கட்டிய வாலிபரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் மகளிர் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

TAGGED:

CHILD MARRIAGE
சிறுமிக்கு தாலிக்கட்டிய வாலிபர்
ஃபேன்சி ஸ்டோர்
MADURAI DISTRICT
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