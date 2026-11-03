முதல்வரை விமர்சிக்கும் உரிமை சாதாரண குடிமகனுக்கும் உண்டு - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய இடத்தில் உள்ளனர். ஆட்சியாளர்கள் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் இல்லை என நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : November 3, 2026 at 11:59 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சரை விமர்சிக்கும் உரிமை சாதாரண குடிமகனுக்கும் உண்டு. அதே நேரம் சாதாரண குடிமகனின் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கும், காவல்துறைக்கும் உண்டு என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜயை அவதூறாக பேசியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் திமுக கவுன்சிலர் சுதாவுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி என். ரமேஷ் உத்தரவிட்டார். அவரது தீர்ப்பில், அரசுக்கு எதிரான விமர்சனம் மற்றும் காவல்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், மக்களாட்சியில் கேள்வி கேட்பதும், ஆட்சியாளர்களை விமர்சிப்பதும், கடுமையான எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுதுவதும் மக்களின் அடிப்படை உரிமையாகும். இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு 19(1)(a)-இன் படி கருத்து சுதந்திரம் என்பது அரசை பாராட்டுவதற்கு மட்டுமல்ல, விமர்சிப்பதற்கான அதிகாரத்தையும் வழங்கியுள்ளது.
ஒரு அரசியல் பேச்சு கடுமையாக இருக்கிறது, ஆட்சியாளர்களுக்கு அவமதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதற்காக மட்டும் அதை குற்றமாக கருத முடியாது. கருத்து சுதந்திரத்துக்கு அரசியலமைப்பு 19(2)-இன் படி கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கலாம். ஆனால், அதை பயன்படுத்தும் போதுமான குற்றத்திற்கான முகாந்திரம் உள்ளதா? என்பதையும் காவல்துறை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
வன்முறையை தூண்டுதல், பொது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்துதல் போன்ற காரணங்கள் இல்லாத நிலையில், அரசியல் விமர்சனத்துக்காக மட்டும் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது.
ஆட்சியாளர் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் அல்ல
முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய இடத்தில் உள்ளனர். ஆட்சியாளர்கள் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் இல்லை. அரசியல் தலைவர்களின் நற்பெயருக்கு சட்ட பாதுகாப்பு உள்ளது. ஆனால், அந்த பாதுகாப்பை பெற சட்டம் வகுத்துள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
ஆட்சியாளர்கள் நற்பெயருக்கான பாதுகாப்பு சட்டமும், குடிமக்களின் கருத்து சுதிந்திரத்தை பாதுகாக்கும் சட்டமும் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. காவல்துறை சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டிய அமைப்பாக நடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டும். ஆட்சியில் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகளின் தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் அமைப்பாக மாறிவிட கூடாது.
காவல்துறைக்கு அறிவுரை
ஆளும்கட்சிக்கு எதிரான புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கையும், ஆளும் கட்சியினர் மீதான புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பதும் காவல்துறை மீதான நம்பிக்கையை பாதித்து விடும். ஆளும் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்டதாக பொருளாதார நிபுணர் ஒருவரை காவல்துறை அதிகாலையில் கைது செய்தது. பின்னர் அந்த கருத்து அவருடையது இல்லை என தெரியவந்ததும் அவரை விடுவித்துள்ளனர்.
அவதூறான கருத்து பதிவிடப்பட்ட சமூக வலைதள கணக்கை சரிபார்க்காமல் நடவடிக்கை எடுத்தது ஏன்? தவறாக செயல்பட்ட காவல்துறை மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? பாதிக்கப்பட்டவர் பொருளாதார அறிஞராக இல்லாமல் ஒரு சாதாரண குடிமகனக இருந்தால் அவரது நிலைமை என்னவாகி இருக்கும்? புகழ்பெற்ற அறிஞர் என்பதற்காக மட்டுமே அவரது உரிமை பாதுகாக்கப்படக்கூடாது. சாதாரண குடிமகனுக்கும் அவரது உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
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முதலமைச்சரை விமர்சிக்கும் உரிமை சாதாரண குடிமகனுக்கும் உண்டு. அதே நேரம் சாதாரண குடிமகனின் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கும், காவல்துறைக்கும் உள்ளது. ஆட்சி மாறலாம், முதலமைச்சர்கள் மாறலாம். ஆனால் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்ற கோட்பாடு மட்டும் மாறாது” என தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.