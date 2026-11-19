வலி தெரியும் முன்பே உயிரை பறிக்கும் கட்டுவிரியன் - அலட்சியம் காட்டாமல் தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி?
கட்டுவிரியன் கடித்தால் அதனை அடையாளம் கண்டறிவது கடினமாகும். அவை பெரும்பாலும் இரவு நேரங்களில் கடிப்பதால், அது குறித்த கூடுதல் விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது என வ.உ.சி. உயிரியல் பூங்காவின் முன்னாள் இயக்குநர் அசோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 9:00 PM IST
- By எஸ். சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே உள்ள போக்கனூர் கிராமத்தில் ஏரிக்கரையோரம் வசித்து வந்த சந்திரன் - புஷ்பா தம்பதியின் இரண்டு பிஞ்சு பெண் குழந்தைகளான தர்ஷினி (3) மற்றும் தேவஜனனி (1½), இரவில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது பாம்பு கடித்து உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர்களின் தாய் புஷ்பா, கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், பிரேத பரிசோதனையில் குழந்தைகள் இருவரும் கட்டுவிரியன் பாம்பு கடித்து உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது. மழை மற்றும் குளிர் காலங்களில் வீடுகளுக்குள் பதுங்கும் இந்த 'சைலன்ட் கில்லர்' பாம்பின் ஆபத்து குறித்தும், அதிலிருந்து நம்மைத் தற்காத்துக் கொள்ளும் வழிமுறைகள் குறித்தும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
கட்டுவிரியன் பாம்பு ஏன் இவ்வளவு ஆபத்தானது?
இந்தியாவில் காணப்படும் நான்கு கொடிய விஷப் பாம்புகளில் ஒன்றான கட்டுவிரியன், மற்றவைகளை விட முற்றிலும் மாறுபட்ட குணாதிசயம் கொண்டது. கட்டுவிரியனின் விஷப் பற்கள் ஊசி முனை போல மிக நுண்ணியவை. இது கடித்தால் காயமோ, ரத்தமோ, கடும் வலியோ ஏற்படாது. ஏதோ சிறிய எறும்போ அல்லது கொசுவோ கடித்தது போல தான் இருக்கும் என்கிறார் கோவை வ.உ.சி. உயிரியல் பூங்காவின் முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர். அசோகன்.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசிய அவர், “கட்டுவிரியன் பார்ப்பதற்கு சாரைப்பாம்பு போல நீளமாகவும் கருப்பு நிறத்திலும் இருக்கும். இதன் உடலில் வெள்ளை நிறத்தில் இரட்டைக் கோடுகள் அல்லது புள்ளிகள் கொண்ட வரிகள் காணப்படும். பாம்பின் வயதுக்கு ஏற்ப இந்தக் கோடுகள் தெளிவாகவோ அல்லது மங்கலாகவோ இருக்கும். இவை பொதுவாக புதர்கள் மற்றும் வயல்வெளிகளில் அதிகம் காணப்படும்.
நகரமயமாக்கல் மற்றும் வயல்வெளிகள் அழிவு காரணமாக, பாம்புகளுக்கு இயற்கையான உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. நகர்ப்புறங்களில் உள்ள எலிகளைத் தேடி, மாலை 6 அல்லது 7 மணிக்கு மேல் இரவு நேரங்களில் கட்டுவிரியன் பாம்புகள் அதிகமாக நடமாடுகின்றன.
ஒரு வாரம் வரை உணவின்றி இருக்கும் சூழலும், பசி மற்றும் அலைச்சல் காரணமாக ஏற்படும் மன அழுத்தமும் இவற்றின் நடமாட்டத்திற்குக் காரணமாகின்றன“ என்றார்.
கட்டுவிரியன் கடித்தால் அடையாளம் கண்டறிவது கடினம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நாகம் மற்றும் கண்ணாடி விரியன் கடித்தால் கடிபட்ட இடத்தில் ஆழமான இரண்டு சிவப்புப் புள்ளிகள், நீல நிற மாற்றம் அல்லது வீக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் தென்படும், சாரைப்பாம்பு கடித்தால் கீறல் போன்ற தழும்பு ஏற்படும்.
ஆனால், கட்டுவிரியன் கடித்தால் அதனை அடையாளம் கண்டறிவது கடினமாகும். இரவு நேரங்களில் மட்டுமே இரை தேடி வெளியே வரும் கட்டுவிரியன், கதகதப்புக்காக தரையில் படுத்து உறங்குபவர்களின் போர்வை அல்லது பாய்க்கு அடியில் புகுந்து கொள்ளும். தூக்கத்தில் கை, கால்கள் அசையும் போது தொடர்ந்து பலமுறை கடிக்கும் தன்மை கொண்டது.
கடித்த வலி தெரியாததால் பலர் மீண்டும் உறங்கி விடுகின்றனர். ஆனால், இதன் விஷம் நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்கி, மூச்சுக்குழாயைச் செயலிழக்கச் செய்து தூக்கத்திலேயே உயிரிழப்பை ஏற்படுத்திவிடுகிறது.
குறிப்பாக கட்டுவிரியன் பாம்பின் பற்கள் மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். இதனால் அது கடித்தால் எறும்பு கடித்தது போன்ற லேசான உணர்வு மட்டுமே ஏற்படுமே தவிர, பெரிய அளவில் வலி தெரியாது. கடித்த இடத்தில் உள்ள இரண்டு சிறிய புள்ளிகளைக் கூட உடனடியாகக் கண்டறிவது கடினம்.
ஒருவேளை கட்டுவிரியன் கடித்தால், காலதாமதம் செய்யாமல் உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்குச் சென்று உரிய சிகிச்சை பெறுவதே உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்கான ஒரே வழி" எனறார்.
அறிகுறிகள் என்னென்ன?
மேலும், "கட்டுவிரியன் கடித்தால், சில அறிகுறிகள் உடலில் தென்படும். குறிப்பாக கண் இமைகள் தளர்ந்து கீழே தொங்குதல், பேச்சு வராமல் இருப்பது, நாக்கு வறண்டு போகுதல், முகத்தின் அசைவுகள் முற்றிலுமாக நின்று போகுதல், கடுமையான வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்படுதல் ஆகிய அறிகுறிகள் இருக்கும்.
இந்த அறிகுறிகளை வைத்தே மருத்துவர்கள் கட்டுவிரியன் பாம்பு கடித்ததை உறுதி செய்கின்றனர். உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் நரம்பு மண்டலம் செயலிழந்து திடீர் மரணம் ஏற்படக்கூடும்.
கட்டுவிரியனிடமிருந்து தற்காத்துக்கொள்வது எப்படி?
கட்டுவிரியனிடம் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வீட்டையும், வீட்டின் சுற்றுப்புறத்தையும் குப்பை கூளங்கள் இன்றி எப்போதும் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும். வீட்டின் அருகே உள்ள கழிவுநீர் வடிகால்களை முறையாக மூடி வைக்க வேண்டும். வடிகால்களில் இருக்கும் எலிகளைத் தேடியே பாம்புகள் வீட்டிற்குள் நுழைகின்றன.
பகல் நேரங்களில் பாம்பு கடித்தால் எளிதில் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற்றுவிடலாம். ஆனால், இரவு நேரங்களில் ஏற்படும் கட்டுவிரியன் கடியை உடனடியாகக் கண்டறிவது சவாலானது என்பதால், சுற்றுப்புறத்தைத் தூய்மையாக வைத்திருப்பதே சிறந்த தற்காப்பு நடவடிக்கை ஆகும்” என அவர் தெரிவித்தார்.
மனித - விலங்கு மோதலில் அதிக மனித உயிரிழப்புக்கு காரணம் பாம்புகளே
மேலும் இது குறித்து வானுயிர் மற்றும் இயற்கை பாதுகாப்பு அறக்கட்டளையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சிராஜுதீன் கூறுகையில், “மனித - விலங்கு மோதல் என்றாலே ஊட்டி, மசனகுடி, வால்பாறை போன்ற பகுதிகளில் யானை, புலி, சிறுத்தை, கரடி ஆகிய பெரிய விலங்குகளே மக்களின் நினைவுக்கு வருகின்றன. ஆனால், இந்தியா முழுவதும் அதிகமான மனித உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமாக இருப்பவை பாம்புகளே.
இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 64,000 பேர் பாம்பு கடியால் உயிரிழப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு முக்கியக் காரணமாக திகழ்வது இந்தியாவின் பெரும் நான்கு நச்சுப் பாம்புகளான நாகப்பாம்பு, கண்ணாடி விரியன், கட்டுவிரியன் மற்றும் சுருட்டை விரியன் ஆகியவையே.
உலகளவில் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பாம்பு இனங்களும், இந்தியாவில் 276 வகையான பாம்புகளும் உள்ளன. இவற்றில் 64 இனங்களுக்கு மட்டுமே மனித உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் நஞ்சுத்தன்மை கொண்டவை. அவையும் பெரும்பாலும் ஆழ்கடல் பகுதியிலோ அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளிலோ உள்ளன. இருப்பினும், பொதுவாகக் காணப்படும் இந்த நான்கு பாம்புகளே அதிக உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமாக உள்ளன.
இந்த நான்கு பாம்புகளும் வனப்பகுதிகள், கிராமப்புறங்கள் மற்றும் நகரப்புறங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் மனித வசிப்பிடங்களுக்கு அருகில் காணப்படுகின்றன.
குளிர் ரத்தப் பிராணியான கட்டுவிரியன், மழைக்காலங்களில் கதகதப்பான இடங்களையும், வெயில் காலங்களில் குளுமையான இடங்களையும் தேடிச் செல்லும்.
ஒருவேளை ஒருவரை பாம்பு கடித்தால் கிராமப்புறங்களில் இருந்து நகர்ப்புற அரசு மருத்துவமனைகளுக்குச் செல்ல நீண்ட தூரம் பயணிப்பதற்குப் பதிலாக, அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்குச் உடனடியாகச் செல்லலாம்.
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பாம்பு விஷத்திற்கான ஆண்டி வெனம் மருந்து எப்போதும் கையிருப்பில் உள்ளது. விஷத்தின் வீரியம் அதிகமாக இருந்தால் அங்கேயே முதலுதவி அளித்து மேல் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள்.
தவிர்க்க வேண்டிய ஆபத்தான மூடநம்பிக்கைகள்
சினிமா மற்றும் கதைகளின் தாக்கத்தால் பாம்பு கடி தொடர்பாகப் பல தவறான நம்பிக்கைகள் மக்களிடையே நிலவுகிறது. அவற்றை செய்வதால் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக சினிமாவில் காட்டுவது போன்று கடிபட்ட இடத்தை வாய் வைத்து உறிஞ்சுவது, விஷத்தை நீக்காது. அதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
நஞ்சு வெளியேறும் என்ற நம்பிக்கையில் கடிபட்ட இடத்தைக் கிழிக்கும்போது, பதற்றத்தில் ஆழமாக வெட்டி நரம்புகள் அறுபட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அதிக ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளது. கடிபட்ட இடத்தைக் கயிற்றால் இறுக்கிக் கட்டக் கூடாது. மாறாக, கடிபட்ட பகுதி அசையாமல் இருக்க பேண்டேஜ் கொண்டு மிகவும் இலகுவாகக் கட்ட வேண்டும்.
விழிப்புணர்வு அவசியம்
வன உயிர் மற்றும் இயற்கை பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை, தமிழ்நாடு வனத்துறை (கோவை வனக்கோட்டம்), சுகாதாரத்துறை மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆகியவை இணைந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகக் கோவை மாவட்டத்தில் "பாம்புகளை அறிவதன் மூலம் பாம்பு கடி மரணமில்லா கோவையை உருவாக்குதல்" என்ற இலக்குடன் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இதன் மூலம் பொதுமக்களிடையே நல்ல மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. முன்பு பாம்புகளை அடித்துக் கொல்லும் நிலை மாறி, இப்போது குடியிருப்புகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் பாம்புகள் தென்பட்டால் மீட்புக் குழுக்களுக்கும், கோவை வனக்கோட்டத்தின் கட்டணமில்லாச் சேவைக்கும் அழைப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இதேபோன்று தமிழகம் முழுவதும் பாம்பு கடி மரணமில்லாத மாநிலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன், கோவை மாவட்ட நிர்வாகமும் தமிழக அரசும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பள்ளி, கல்லூரிகள், காவல்துறை, மருத்துவத்துறை உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளிலும் பாம்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தத் தமிழக அரசு உரிய ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
24 மணி நேர மருத்துவக் கண்காணிப்பு கட்டாயம்
இதற்கிடையே, குழந்தைகள் உயிரிழப்பு மற்றும் சிகிச்சை குறித்து கூறிய கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மருத்துவர் சித்ரசேனா, “பாம்பு கடித்த இரு குழந்தைகளும் மிகவும் மோசமான உடல் நிலையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். மருத்துவமனைக்கு வந்த பிறகே அவர்கள் உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
கடித்தது எப்போது? எவ்வளவு நேரம் ஆனது? என்பது குறித்து பெற்றோருக்கே தெரியவில்லை. குழந்தைகளுக்கு பல இடங்களில் பாம்பு கடித்ததற்கான அடையாளங்கள் உள்ளன. ஏரிக்கரை ஓரத்தில் கதவு இல்லாத வீட்டில் அவர்கள் வசித்து வந்துள்ளனர்.
இறந்த குழந்தைகளின் தாயார் தற்போது நலமாக உள்ளார். குழந்தைகளின் இறுதிச் சடங்குகளுக்காக டிஸ்சார்ஜ் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
சிறிய குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதால், விஷம் மிக வேகமாக உடல் முழுவதும் பரவ வாய்ப்புள்ளது. பாம்பின் அளவை விட, அதன் விஷத்தின் தன்மை மற்றும் எந்த இடத்தில் கடித்தது என்பதைப் பொறுத்தே பாதிப்பு இருக்கும்.
பாம்பு கடித்தவுடன் ஊசி போட்டோ அல்லது சாதாரணமாக இருப்பதாக நினைத்தோ உடனடியாகக் கிளம்பிச் செல்லக் கூடாது. சுவாச மண்டலம் மற்றும் இதயச் செயல்பாட்டைப் பாதிக்கும் விஷம் எப்போது வேண்டுமானாலும் தீவிரமடையலாம்.
அதனால், 24 மணி நேரமும் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் இருப்பது உயிரைக் காக்கும். குளிர்காலத்தில் பாம்புகள் வெப்பம் தேடி வீடுகளுக்குள் வர வாய்ப்புள்ளதால், வீடுகளைச் சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பாம்பு கடித்தால் தாமதிக்காமல் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வர வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.