துணைவேந்தர் நியமனத்திற்கு விரைவில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்படும்: அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 90 முதல்வர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
Published : July 7, 2026 at 8:20 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் துணைவேந்தர் நியமனத்திற்கு ஐந்து பேர் கொண்ட குழு விரைவில் அமைக்கப்படவுள்ளதாக உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தரமணியில் உள்ள டாக்டர் தர்மாம்பாள் அரசினர் மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் உள்ள வசதிகள் குறித்து உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆய்வு செய்தார். மேலும் மாணவிகளிடம் விடுதி வசதி, உணவு வழங்கப்படும் முறைகள், கழிப்பிட வசதிகள், ஆய்வகங்கள், விளையாட்டு மைதானங்களை பயன்பாடு, கற்பிக்கும் முறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவிகளில் வேலைக்கு செல்பவர்களின் விபரங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், "மாணவிகளுக்கு சரியான முறையில் விடுதிகள் செயல்படுகிறதா? என்று ஆய்வு செய்தேன். டாக்டர் தர்மாம்பாள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு 100% வேலைவாய்ப்பு ஆண்டு தோறும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த கல்லூரிக்கு வந்து சிறப்பாக படிக்க கூடிய மாணவிகளை வேலைக்கு தேர்வு செய்கின்றனர்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "முதலமைச்சருடன் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கல்லூரிகளில் உள்ள காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஆலோசனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு 42 ஆயிரம் பேர் தேர்வு எழுதினர். 2025 டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற அந்த தேர்வில் சில குறைகள் இருப்பதாக தேர்வர்கள் கூறினார்கள். அதுகுறித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் விரிவாக ஆய்வு செய்தது. மேலும் அந்த தேர்வில் எந்தவித குளறுபடியும் இல்லை என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே உதவி பேராசிரியர் பணிக்கான நேர்காணல் விரைவில் நடத்தப்படும்.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் சார்பில் உதவி பேராசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர். அந்த உதவி பேராசிரியர் நியமனத்தில் எந்தவித தலையிடும் இருக்காது. அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய குறுக்கீடுகள் எப்போதும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் இருக்காது. அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 90 முதல்வர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. அந்த பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் நியமனம் செய்வது குறித்தும் முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஆலோசனை செய்தோம். முதலமைச்சரிடம் தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. துணை வேந்தர்கள் நியமனம் செய்வதற்கான குழு விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் துணைவேந்தர் நியமனம் செய்வதற்கு ஏற்கனவே ஆளுநரின் உறுப்பினர் தலைவராகவும், பல்கலைக்கழக சிண்டிகேட் உறுப்பினர், அரசின் உறுப்பினர் என மூன்று பேர் நியமனம் செய்து வந்தோம். முன்னாள் ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவரையும் சேர்த்து துணைவேந்தர் நியமனத் தேர்தல் குழு அமைக்க வேண்டுமென கூறினார். அது நிலுவையில் இருந்தது.
தற்பொழுது அரசின் சார்பில் சிண்டிகேட் உறுப்பினர் ஒருவரை துணைவேந்தர் தேர்தல் குழுவில் நியமிக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அனேகமாக ஆளுநர் அதற்கு இசைவு கொடுத்ததாக கருதுகிறேன். மூன்று நபர் கமிட்டியாக இருந்த துணை வேந்தர் நியமன குழு 5 நபர் குழுவாக விரைவில் மாற்றி அமைக்கப்படலாம் என்கிற ஒரு செய்தி எங்களுக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கிறது. ஐந்து நபர் கமிட்டியாக அமைக்கப்பட்டவுடன் துணைவேந்தர் நியமனம் உடனுக்குடன் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்ற அதீத நம்பிக்கை தமிழ்நாடு அரசுக்கும், உயர் கல்வித்துறை அமைச்சரான எனக்கும் உள்ளது.
பல்கலைக்கழகங்களில் வேந்தராக காலம் காலமாக ஆளுநர் இருந்துள்ளனர். ஆனால் கடந்த முறை முதல்வர் வேந்தராக இருப்பதா? அல்லது ஆளுநர் வேந்தராக இருப்பதா? என்ற சவால் இருந்தது. இந்த முறை தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வைத்துள்ள கோரிக்கை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வேந்தராக இருக்க வேண்டும் என தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சார்பில் கோரிக்கை எழுப்பப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.